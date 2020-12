C'È UN ALTRO ROCCO NEL PORNO CHE VA FORTE: E' ROCCO STEELE, IL PIÙ RICHIESTO NEL GENERE GAY - BARBARA COSTA: "DOPO 2 LAUREE, E PIÙ DI UN DECENNIO DI LAVORO AZIENDALE, HA MOLLATO TUTTO, E SI È MESSO A FARE L’ESCORT A 350 DOLLARI L'ORA - OSSESSIONATO DAL TEMPO CHE PASSA, FINO A QUALCHE TEMPO FA BARAVA SULLA SUA VERA ETÀ (56 ANNI) - È ITALIANO AL 50%, È CATTOLICO, FIGLIO DI UNA COPPIA NON RICCA DELL’OHIO" - VIDEO + FOTO PER GLI ADORATORI DEL BATACCHIO

ROCCO STEELE E ARMOND RIZZO GAY PORN VIDEO:

https://bit.ly/3lHgB9M

ROCCO STEELE BIG COCK GAY PORN VIDEO:

https://bit.ly/36Cy8LT

ROCCO STEELE DADDY GAY PORN VIDEO:

https://bit.ly/3gdhrKm

Barbara Costa per Dagospia

rocco steele 8

“Odiavo prendere ordini da dei 20enni”: come dargli torto? E com’è, quel detto, che la vita comincia a 40 anni? Quella di Rocco Steele, il più famoso pornostar gay (ma famoso sul serio, milioni di fan sparsi nel mondo e altrettanti nell’etere, la sua in campo gay è una gloria-porno che tocca quella etero di Siffredi) se non è iniziata a 42 anni è di certo sterzata perché lui, un bel giorno, dopo 2 lauree, e più di un decennio di lavoro aziendale, si è rotto le p*lle, ha mollato tutto, e si è messo a fare…l’escort.

Sissignori, il p*ttano di lusso, 350 dollari per un’ora con lui, 1500 una notte intera, per una maschia clientela facoltosa, selezionata, per non più di un incontro di sesso al giorno, preferibilmente in pausa pranzo, o nel primo pomeriggio. Se non afferri al volo perché tra i clienti di Rocco pochi prenotavano sc*pate di sera, prendi nota, perché il mondo gira così: i clienti di Rocco erano ammogliati, se non finto etero, comunque bisessuali nascosti.

rocco steele 6

A casa avevano mogli non so quanto devote, figli non so quanti frignanti… e una pazza fregola di farsi sc*pare da Rocco Steele, e sc*pare da passivi poiché “erano stressati”, dice Rocco, “avevano bisogno di staccare dagli obblighi imposti dalla vita che avevano scelto”.

Rocco Steele è passato dai piani alti di Manhattan all’escortaggio e al pornogay che conta: il suo ingresso nel porno gli ha permesso di incrementare parecchio i suoi guadagni col sesso a pagamento.

Chi è cliente di escort – etero e gay – lo sa: gli e le escort che fanno anche porno possono pretendere tariffe esose. Ma Rocco ha escortato per poco, optando per il porno a tempo pieno, trovando questa corsia preferenziale: nel porno gay professionale, è esiguo il numero di attori "daddy", ovvero attori non più giovanissimi, e dalla voce calda, roca e corpo possente, meglio se tatuato, capaci in ruoli di dominazione.

rocco's steele urban legend

Simile prototipo "alfa" è ciò che Rocco Steele incarna alla perfezione, insieme ai suoi occhioni blu, ma soprattutto al suo pene "d’acciaio" lungo 25 cm e largo 18, pene masturbatoriamente narcotizzante: come nel porno etero ma in misura mille volte maggiore, un pene oltre la media è basilare per un attore di pornogay.

Se Pornhub, per le sue statistiche, è il termometro delle fantasie sessuali dei suoi milioni di utenti, non ci possono essere dubbi: in ambito gay, i porno della serie "big cocks" sono i più visti, staccando nettamente in classifica le altre categorie.

Seguono i video senza condom, i maschioni muscolosi, e gli amatorial. I meno visti sono i pornogay giapponesi, i porno gay a cartoni animati, e quelli a tematica militare. Rocco Steele ha monopolizzato il genere daddy, che gli ha procurato notorietà mondiale. Oggi, pornando meno, e dedicandosi più a produzione e regia, Rocco è e rimane sul podio dei pornostar gay più visti.

rocco steele 5

Proprio ai siti freetube, Rocco deve parte della sua fama: suoi porno piratati hanno 5 anni fa invaso il web, facendo montagne di views, rendendolo in un lampo notissimo. E dire che Rocco Steele fino a qualche tempo fa barava sulla sua vera età (56 anni): i pornostar sono ossessionati dal tempo che passa, dai loro corpi che perdono tonicità, e Rocco è entrato nel porno “che avevo i capelli brizzolati, e le rughe”. Ma il suo corpo non più imberbe è stato ed è la sua carta vincente, un corpo che lui cura in modo maniacale, allenandosi tutti i giorni, e non mangiando zuccheri.

Siamo fieri e patriottici, perché Rocco Steele è italiano, al 50 per cento, ed è pure cattolico: lui è il figlio più piccolo di una coppia non ricca dell’Ohio, e ha 3 sorelle più grandi. I suoi genitori sono nati e cresciuti in piena Grande Depressione, non hanno potuto studiare, sono molto religiosi e hanno accettato con naturalezza estrema la sessualità del loro unico figlio maschio.

rocco steele 9

Come la sua famiglia, Rocco vota Partito Democratico, ha votato Joe Biden e, se vai sui suoi social, oltre i suoi scontri contro gli haters i più imbecilli che social-ghettizzano le persone non etero, è possibile trovarci i suoi "sermoni" anti-repubblicani: lui è convinto che mai il Partito Repubblicano, al contrario del Democratico, sarà dalla parte dei diritti delle persone non etero.

Rocco è un attivista, uno che fa politica per i gay, uno che ci crede e che è persuaso che l’avere ottenuto il sacrosanto diritto a sposarsi e a mettere su famiglia come gli altri, abbia infiacchito le lotte gay: per lui mai bisogna sedersi, mai abbassare la guardia, e la politica antigay di Trump gli ha dato ragione.

Rocco sa che l’America è un Paese immenso e diseguale, dove la realtà radicalmente muta da Stato a Stato, e non si fa illusioni: il posto in cui si nasce e si cresce, il contesto dove si vive, influenzano le mentalità.

rocco steele 333

Ci sono luoghi, in America, dove vivere per un gay non è affatto facile. Ancora oggi. Rocco fonda le sue battaglie sul suo passato: lui era ragazzo ma se li ricorda, gli anni in cui l’AIDS ha falcidiato le comunità gay. Lui non dimentica chi è morto, lui non dimentica “le marce, il nostro restare uniti, per non essere considerati degli appestati: intorno avevamo se non l’indifferenza duri pregiudizi: eravamo marchiati, e non c’era l’immediatezza dei social, e le battaglie di allora non avevano sponsor, non avevano Google”. Rocco Steele oggi è anche un serio imprenditore, e il suo brand di biancheria intima "10Seven", sposa le sue misure intime in pollici.

rocco steele 7

Rocco Steele è il pornostar gay icona anche del porno pulito, dove non deve circolare nessun tipo di droga: da adolescente, Rocco ne ha fatto uso, oggi parla di dipendenze in modo aperto, franco, ed è un punto di riferimento anche per questo scomodo argomento.

Rocco Steele è tra i pornostar più celebri e premiati, però, stiamo attenti, perché di nostri connazionali che si stanno facendo largo nel porno-gay, ve ne sono: va tenuto d’occhio Marco Napoli, nel porno da un solo anno, attivissimo in USA e pure in Europa, e già in nomination agli Oscar del Porno Gay (come, non lo sai? Sì, ci sono pure questi Oscar del Porno qui! Si chiamano "Gay VN Awards", ogni anno sono consegnati in un pazzesco show, che nel 2021 si terrà il 18 gennaio, all-digital anti-Covid).

rocco steele selfie

Mi dicono che Marco Napoli è fidanzato con Joel Someone, pornostar alquanto ingolosente, come è per me ingolosente il gay brasiliano Armond Rizzo, e senti questa: tra le star del porno-gay in ascesa spicca Joey Mills, 22 anni, mingherlino androgino, uno che ha appena lanciato i suoi sex-toys fatti a perfetto calco del suo pene e del suo ano: ci credi che, tra gli acquirenti, gran parte sono donne…?

rocco steele rocco steele 9 rocco steele rocco steele