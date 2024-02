L'AMICO DEL GIAGUARO: IL VERTICE CONTE-LANDINI FA INCAZZARE IL PD – UN DEPUTATO VICINO A SCHLEIN TUONA: “ELLY ERA IN SARDEGNA A FARE CAMPAGNA PER LA LORO CANDIDATA TODDE, MENTRE CONTE CONTINUA A FARSI GLI AFFARI SUOI” – ALFIERI, AREA BONACCINI, MENA DURO SU PEPPINIELLO: “DA CONTE VORREI CAPIRE SE TROVEREMO MAI UNA CONDIVISIONE SUI PUNTI POLITICI PIÙ DELICATI, NOI SIAMO PIÙ GENEROSI, LO SIAMO ANCHE TROPPO”

Dimmi chi abbracci e ti dirò chi sei. O, meglio, cosa vuoi. Per capire, una volta di più, quanto siano diverse le strategie politiche di Elly Schlein e Giuseppe Conte, basta riavvolgere il nastro dello scorso fine settimana. Prima immagine, venerdì sera: la segretaria Pd sul palco di un cinema di Alghero abbraccia forte Alessandra Todde, ex vicepresidente del Movimento 5 stelle, e la definisce la «migliore candidata possibile per la Sardegna».

Seconda immagine, domenica mattina: il presidente M5s riceve a casa sua Maurizio Landini per una chiacchierata riservata di tre ore, su lavoro, salari, lotta all'autonomia differenziata, pacifismo e chissà cos'altro.

«Due talpe che scavano sotto il Pd», li definisce con malizia il deputato di Azione Osvaldo Napoli. Ma fonti dem assicurano che al Nazareno non c'è «nessuna sorpresa», visto che il leader Cgil si sente spesso anche con Schlein. «Mi sembra assolutamente normale che un leader del sindacato incontri un leader di partito – spiega anche il deputato Arturo Scotto –. Con la Cgil abbiamo colloqui continui su tutte le questioni». E dallo staff di Landini si affrettano a ricordare che loro sono «per il confronto con tutti» e che «non è la prima volta che il segretario incontra i leader delle forze di opposizione».

«Elly era in Sardegna a fare campagna per la loro candidata, mentre lui continua a farsi gli affari suoi», è il commento amaro di un deputato vicino alla leader dem. Tra l'altro, il video dell'abbraccio tra Schlein e Todde, oltre che sui siti di informazione, è stato pubblicato sulla pagina Instagram della segretaria, quindi, in un certo senso, rivendicato nel suo chiaro significato politico: io sono impegnata a unire e a costruire l'alternativa a sinistra.

D'altra parte, assistere a una scena simile a parti invertite è molto improbabile. Anche perché ad oggi non esiste, nelle Regioni o nei Comuni medio-grandi, un candidato Pd sostenuto anche dai 5 stelle. Di solito, avviene il contrario. Prima della Sardegna c'è stata Foggia, con la neosindaca Maria Aida Episcopo indicata sempre da Conte.

(...) «Più che un abbraccio, da Conte vorrei capire se troveremo mai una condivisione sui punti politici più delicati, provi a essere lungimirante e a pensare anche a dopo le Europee», dice a La Stampa Alessandro Alfieri, responsabile Riforme della segreteria, area Bonaccini. «Che noi siamo più generosi mi sembra sotto gli occhi di tutti, lo siamo anche troppo», aggiunge. In assenza, va detto, di un minimo segnale di reciprocità nelle scelte.

