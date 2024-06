L'AMORE FINISCE, E CASA… SI VENDE! – È SEMPRE PIU’ VICINO IL DIVORZIO TRA BEN AFFLECK E JENNIFER LOPEZ? I DUE HANNO MESSO IN VENDITA LA LUSSUOSA VILLA DI BEVERLY HILLS, COMPRATA DOPO IL MATRIMONIO – LA MAGIONE E’ STATA PAGATA 60 MILIONI DI DOLLARI ED È SUL MERCATO (A SOLI 65 MILIONI). "JLO" E L’ATTORE CI RIMETTERANNO QUALCHE MILIONCINO, CIOÈ I SOLDI SPESI PER LA RISTRUTTURAZIONE E IL... - VIDEO

Alessandra Baldini per l’ANSA

Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno messo sul mercato la lussuosa villa di Beverly Hills comprata assieme dopo il matrimonio. Lo riporta il sito di gossip Tmz, fornendo così un ulteriore indizio che la coppia sarebbe ormai irrimediabilmente avviata verso il divorzio. JLo e Ben avevano acquistato la casa un anno fa per farne la loro residenza comune, ma varie fonti a conoscenza della situazione hanno detto a Tmz che l'agente immobiliare Santiago Arena di The Agency e' stato incaricato di vendere l'enorme magione pagata circa 60 milioni di dollari dopo aver cercato casa per oltre due anni e aver visitato oltre 80 proprieta' prima di decidersi.

Sono settimane che il matrimonio e' in crisi: Ben ha lasciato la villa di Beverly Hills e si e' trasferito in affitto nel quartiere di Brentwood dove la ex moglie Jennifer Garner vive con i tre figli, mentre JLo starebbe cercando un'altra sistemazione. Arana, secondo Tmz, avrebbe cominciato a far vedere la casa due settimane fa: la richiesta e' di 65 milioni di dollari, il che comporterebbe una perdita di qualche milione se si mettono in conto le spese di registro e una nuova tassa sugli immobili di superlusso, piu' quelle affrontate dalla coppia per i lavori di ristrutturazione.

Jen e Ben si sono sposati due anni fa a Las Vegas. E' dai primi di maggio che circolano voci di una crisi, confermate quando lei si e' presentata da sola al Gala del Met e poi, due settimane fa, quando ha annunciato l'addio alla tournée, tra deludenti vendite dei biglietti ma anche "il bisogno di stare con i figli, la famiglia, gli amici". Dai rotocalchi la vicenda era approdata sulle pagine del New York Times:

"Un nuovo amore e' delicato nelle migliori circostanze, ma specialmente quando e' un ritorno di fiamma. E quando la coppia e' composta da due celebrita' dii prima grandezza l'attenzione diventa ancora piu' forte", aveva scritto il giornale, osservando che "al momento solo loro due sanno se sono veramente avviati al divorzio, ma ogni minimo segnale sara' d'ora in poi sotto gli occhi del mondo".

Intanto e' da marzo che Jen e Ben non vengono fotografati assieme con l'eccezione di quando, all'inizio di giugno, sono stati circondati dai paparazzi mentre lasciavano assieme una partita di basket di un figlio di lui a Santa Monica e, in quell'occasione, si erano scambiati un pudico bacio sulla guancia: bacio ben diverso da quello appassionato di tre anni fa al Gala del Met che aveva rivelato al mondo il riaccendersi di un'antica passione. Ben e Jen si erano conosciuti sul set del film 'Amore estremo - Tough Love' ('Gigli' del 2003) ed erano stati in coppia una prima volta tra 2002 e 2004 arrivando sul punto di sposarsi, ma il matrimonio era stato cancellato a soli quattro giorni dalla cerimonia, ufficiosamente a causa della "eccessiva attenzione dei media".

