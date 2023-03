L'ANGOLO DEL BUON UMORE - PRENDETEVI 5 MINUTI PER LEGGERE LE MIGLIORI BATTUTE RACCOLTE SU “LA STAMPA” NELLA RUBRICA “IL GIORNALONE” – SOSPESO “5 MINUTI” DI BRUNO VESPA. SONO FINITI GLI OSPITI DEL GOVERNO DA OSPITARE – L’IRA DI PIPPO FRANCO: “BASTA USARMI COME SOSIA DELLA SEGRETARIA DEL PD” –AL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO LAVROV IL PREMIO “FACCE RIDE” PER AVER DETTO CHE KIEV HA INIZIATO LA GUERRA – LA COPERTINA DELLA DUCETTA SU "GRAZIA" (GRAZIELLA E GRAZIE AR CAZZO)

Estratto dell'articolo di Debbio del Paoli per "la Stampa"

meme sul naufragio di crotone

Il presidente del Consiglio di accoglie nel suo ufficio sgranocchiando alcuni dolcetti indiani: "Me li ha regalati Modi. A vederli così scuri non si direbbe, ma sono persone molto civili". La notizia del suicidio di massa sulle coste calabre l'ha molto colpita e da donna, cristiana, italiana, vuole innanzitutto ristabilire la verità dei fatti: "Frontex non ci ha avvertiti, forse perché non voleva rovinarci la sorpresa. Ma è intollerabile che la Sinistra speculi su una tragedia che è solo frutto di chi attira i migranti in Italia con promesse assurde"

Tipo? "Che da noi si mangia, non c'è la guerra, se sei donna puoi uscire di casa e se sei gay non ti fustiga nessuno". Beh, in effetti le frustate ai gay in Italia... "Ci stiamo lavorando". Cosa si sente di dire a chi ha chiesto le dimissioni di Piantedosi e Salvini? "Che ormai la Sinistra chiede le dimissioni per la minima sciocchezza, tipo decine di morti frutto di una politica che derubricai salvataggi in mare a operazioni di polizia.

meme su inchiesta covid di bergamo

Come è possibile pensare che, solo perché volevo affondare le barche delle Ong e ho sempre chiesto il blocco navale, la Guardia Costiera sia più restia a uscire per salvare i poveracci? Machè davvero?"

Posso chiederle un commento sui pestaggi di Firenze ad opera di neofascisti legati al suo partito? "E degli autonomi che picchiavano i nostri ragazzi a Bologna non dite niente? E il Pd invece?" Il Pd gli autonomi lo schifano, "Quello tutti. Però, voglio dire, sono quarant'anni che la nostra comunicazione è basata sull'equiparazione a cazzo di fascismo e comunismo, dobbiamo smettere adesso?" Certo che no.

vittorio feltri meme

"Infatti. La saluto che devo andare a registrare il taccuino di Giorgia" Può anticiparci qualcosa? "Pensavo di parlare di Masterchef: ha vinto uno pettinato come un frequentatore dei centri sociali ed è un chiaro segnale del gender che avvelena il Paese. Che dice, basterà per far dimenticare Cutro agli italiani?" Avoia. "Avojaalei. Daje".

ELLY SCHLEIN PIPPO FRANCO MEME

ira di pippo franco paragonato a elly schlein meme giuseppe conte beppe grillo meme giorgia meloni grazia graziella e grazie ar meme meme madonna che parla a trevignano meme bruno vespa 5 minuti to rome to lavrov meme sul naufragio di crotone 1 cantante 20 cent meme meme sul naufragio di crotone 2 frontex del porto meme