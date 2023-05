E' UNA CHE SI METTE ANCORA IN TASCA LE VENTENNI: LA RICONOSCETE DALLA CHIAPPA CHE RESISTE ALL'INGIURIA DEGLI ANNI? NON E’ SOLO UNA DELLE TIFOSE PIU’ SEXY DEL NAPOLI, È LA PRINCIPALE TESTIMONIAL DELLA FEMMINILITÀ PARTENOPEA. HA INCONTRATO IL MARITO SUL SET DI UN FILM: “STIAMO ANCORA INSIEME. MI SEMBRA UN MIRACOLO PERCHÉ SI LASCIANO TUTTI. SI STANNO LASCIANDO TUTTI. CHE PAURA” – DI CHI SI TRATTA?

Estratto da today.it

luca zingaretti e luisa ranieri alle maldive

Sposati dal 2012, Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono una delle coppie più longeve - e anche più amate - dello spettacolo italiano. Hanno due figlie, Emma e Bianca, di 12 e 9 anni, che sono la loro priorità, come ha spiegato l'attrice a Domenica In: "Questo è un mondo dove la famiglia fa una piccola parte, il resto lo fa il fuori e il fuori non è rassicurante. Cerco di essere una madre presente e accogliente, ma anche normativa. Per me e mio marito la priorità sono le bambine, è la loro serenità".

(...)

luisa ranieri in versace

Il primo incontro con Luca Zingaretti

Parlando della sua carriera Luisa Ranieri non ha dubbi: "Cefalonia è stato il film più importante della mia vita perché ho incontrato mio marito. Un incontro magico. L'ho fatto penare. Era separato, io ero molto giovane all'epoca. Invece è nata una stoai importante che dura ancora adesso". E a proposito di questo si lascia scappare una battuta: "Stiamo ancora insieme. Mi sembra un miracolo perché si lasciano tutti. Si stanno lasciando tutti. Che paura".

luisa ranieri 2

Luisa Ranieri, da stasera su Rai 1 con Lolita Lobosco per sei prime serate, ha parlato anche dell'importanza dell'amicizia: "Bisogna coltivare l'amicizia, è una forma di famiglia allargata. Ci ho sempre creduto e ho sempre investito tantissimo nell'amicizia. C'è una mia amica che vive a Ginevra, non la vedo tantissimo ma quando ci sentiamo è come se ci fossimo sentite il giorno prima. C'è quella confidenza, quell'intimità che non c'è con nessun altro".

LUISA RANIERI A SANREMO 2023 luisa ranieri 1 LUISA RANIERI A SANREMO 2023 LUISA RANIERI A SANREMO 2023 luisa ranieri