27 mag 2024 17:12

L'EDITORIA ITALIANA NON HA UN FUTURO, E NON LO CERCA - NESSUN QUOTIDIANO ITALIANO HA SENTITO IL BISOGNO DI PRESENZIARE AL 75ESIMO "WORLD MEDIA CONGRESS" DI COPENAGHEN, IMPORTANTISSIMO APPUNTAMENTO ANNUALE DOVE SI RIUNISCONO I PROFESSIONISTI DELL'INFORMAZIONE DI TUTTO IL MONDO - SI PARLA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE, DI NUOVI MODELLI E STRATEGIE PER ATTRARRE PIÙ LETTORI E ABBONATI. EVIDENTEMENTE, AGLI EDITORI DE' NOANTRI, NON INTERESSA: E INFATTI I QUOTIDIANI IN ITALIA GODONO TUTTI DI OTTIMA SALUTE...