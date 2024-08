28 ago 2024 17:00

L'EROS TORNA IN LAGUNA - IL SESSO TORNA AL CENTRO DEL FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA DOPO ANNI DI METOO, MORALISMO E BACCHETTONI - TRA LE OPERE PIÙ ATTESE, "QUEER" DI LUCA GUADAGNINO, CON DANIEL CRAIG STRAFATTO E SEQUENZE OMOSESSUALI ESPLICITE, "DIVA FUTURA", SULL’AGENZIA PER ATTORI E ATTRICI HARD DI RICCARDO SCHICCHI E CICCIOLINA - IL DIRETTORE ALBERTO BARBERA: "VENIAMO DA 15 ANNI IN CUI LA SESSUALITÀ SEMBRAVA SCOMPARSA DAL CINEMA D’AUTORE, COME SE I REGISTI TEMESSERO DI…"