Taylor Swift non s’è candidata alle elezioni presidenziali americane di novembre (se eletta, avrebbe compiuto i 35 anni richiesti dalla Costituzione il 13 dicembre, poco più di un mese prima di entrare in carica) ma a questo punto ogni pronostico sul voto del 2028 è prematuro. Fa sorridere, certo; ma nel 2012 chi avrebbe scommesso sull’allora semplice palazzinaro da reality Donald Trump come successore di Obama?

Non è solo una questione di soldi o di record impallinati in uno spaventoso, apparentemente irrefrenabile tiro al bersaglio: il tour da 1 miliardo di dollari (record), i dieci singoli a occupare tutta la top ten (record), i quattro album nella top ten (record), lo streaming, eccetera. Il titolo di «persona dell’anno» assegnatole dalla rivista Time — prima musicista di tutti i tempi, prima donna a vincerlo due volte dopo la copertina del 2017 in condivisione con le altre donne-simbolo del MeToo — non è neanche l’ultimo record demolito (tra l’altro senza quasi parlare con i media: Swift concede meno interviste, numeri alla mano, di Papa Francesco).

[…] Taylor Swift non attira semplicemente, come l’altra sera, un esercito di fotografi davanti a una piccola pizzeria «cash-only» di Brooklyn nella quale è andata a mangiare con le amiche, ma mentre i flash illuminavano a giorno con effetto psichedelico i pochi metri di marciapiede tra la porta del pizzettaro e il suv nero, il vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas aveva invocato proprio l’influenza di Taylor Swift come soluzione per aumentare l’affluenza dei giovani alle elezioni europee di quest’anno.

«Nessuno può mobilitare i giovani meglio dei giovani», ha detto Schinas l’altroieri nel corso di una conferenza stampa. «I giovani possono mobilitare i giovani a partecipare, più dei commissari». Ha fatto l’esempio di Swift, aggiungendo: «Spero davvero che qualcuno del suo team segua questa conferenza stampa e le trasmetta la nostra richiesta».

Fa sorridere (al di là del fatto ovvio che sarebbe auspicabile una Ue capace di localizzare il manager di Swift mandandogli un’email, evitando gli appelli pubblici da fan) soltanto se non si considera che a settembre dell’anno scorso Swift — sempre reticente a prendere posizioni politiche se non strettamente necessario — ha incoraggiato i suoi 272 milioni di follower su Instagram a registrarsi per votare alle elezioni americane. Risultato: su Vote.org più di 35.000 iscrizioni in più alle liste, un altro record.

E l’altroieri è toccato al Dipartimento della Difesa invocare il nome di Swift: il conduttore di Fox News Jesse Watters aveva suggerito che Swift fosse un’agente democratica «sotto copertura, per fini politici segreti» alle dipendenze «di un’unità operativa del Pentagono per la guerra psicologica».

Si trattava, come succede di frequente su Fox, di una teoria cospiratoria, ma il nome di Swift è tanto potente, e la sua base di fans talmente vasta, che non è possibile nominarla invano. Il Pentagono ha dovuto smentire ufficialmente: con lodevole sense of humour, la portavoce Sabrina Singh durante un briefing con i media ha fatto riferimento a uno dei grandi successi di Swift, Shake It Off, spiegando che «per quanto riguarda questa teoria della cospirazione, ce la scrolleremo di dosso», e continuando poi con una buffa serie di giochi parole sul cognome di Swift (in inglese significa «rapido») e con altri titoli delle sue canzoni.

