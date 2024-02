L'HANNO PESCATA! LA RICONOSCETE? - LA SUPERSTAR IN VERSIONE "CLEOPATRA ALLA PESCATORA" HA VINTO UN GRAMMY GRAZIE A UNA FAMOSISSIMA "REVENGE SONG" CONTRO IL SUO EX CHE L'AVEVA CORNIFICATA - DURANTE IL DISCORSO DI RINGRAZIAMENTO PER IL PREMIO, HA RIVELATO UN DETTAGLIO PICCANTE: "POTREI AVER DIMENTICATO LE MUTANDE…" - DI CHI SI TRATTA?

Estratto da www.billboard.it

miley cyrus

Dopo aver vinto il primo Grammy della sua carriera all’inizio di domenica sera (4 febbraio), Miley Cyrus ha portato a casa il suo primo grammofono dei “Big Four” poche ore dopo, quando la sua hit Flowers ha vinto il premio come Record of the Year ai Grammy Awards 2024. La superstar del pop è salita sul palco e ha tenuto un breve ma intenso discorso di accettazione. L’intervento di Miley Cyrus ai Grammy Awards 2024 si è concluso così: “Non credo di aver dimenticato nessuno, ma potrei aver dimenticato le mutande. Ciao!”.

Mark Ronson e Meryl Streep hanno consegnato a Miley Cyrus il premio Record of the Year per Flowers. La canzone è stata la sua hit n.1 in Hot 100 più longeva della sua carriera. “Questo premio è fantastico”, ha dichiarato ai Grammy 2024 Miley Cyrus dopo averlo ritirato, mutande a parte. Ha aggiunto: “La mia vita era bella ieri. Tutti in questo mondo sono spettacolari, quindi per favore non pensare che questo sia importante!”. […]

