8 ott 2024 18:05

L'INVIATO DI "STRISCIA LA NOTIZIA", LUCA ABETE, È STATO AGGREDITO IN PROVINCIA DI CASERTA, DA UN SENSITIVO - IL PRESUNTO "MAGO" SI FACEVA PAGARE 4 MILA EURO PER COMPIERE UN RITO DI COPPIA E RENDERE IMPOTENTE L'UOMO - ABETE È STATO COLPITO A CALCI E SI È BECCATO DEGLI SPUTI E INSULTI - NON È LA PRIMA VOLTE CHE I DUE SCAZZANO VIOLENTEMENTE...