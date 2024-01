13 gen 2024 16:59

L'ITALIA LO SCARTA, L'AMERICA L'ACCHIAPPA - “LE OTTO MONTAGNE”, IL FILM DIRETTO E SCRITTO DA FELIX VAN GROENINGEN E CHARLOTTE VANDERMEERSCH, TRATTO DAL LIBRO DI PAOLO COGNETTI, È ELEGGIBILE COME MIGLIOR FILM AGLI OSCAR! – TAMMARO: “DOPO NON ESSERE STATO SCELTO DALLA COMMISSIONE ITALIANA, CHE HA PREFERITO NOSTALGIA COME RAPPRESENTANTE DEL NOSTRO PAESE AGLI OSCAR 2023, CAST, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE SI SONO ATTIVATI PER PROVARE A PORTARE IL FILM A HOLLYWOOD…”