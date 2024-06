10 giu 2024 18:31

'LAUREN PISCIOTTA VUOLE RICATTARMI' - KANYE WEST RISPONDE ALLE ACCUSE DELLA SUA EX ASSISTENTE, CHE HA DENUNCIATO IL RAPPER PER MOLESTIE SESSUALI E LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - "È STATA MANDATA VIA PERCHÉ, OLTRE AD ESSERE NON SUFFICIENTEMENTE QUALIFICATA PER IL RUOLO, AVREBBE CHIESTO UN COMPENSO IRRAGIONEVOLE” - L'EX MODELLA DI ONLYFANS AVREBBE ANCHE RUBATO IL TELEFONO DI "YE" E "PROVATO A USARE IL SESSO PER OTTENERE..."