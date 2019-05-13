E' MORTA DORIS DAY, LA POPOLARE ATTRICE E CANTANTE AMERICANA, SALITA ALLE CRONACHE COME LA 'FIDANZATA D'AMERICA'. AVEVA 97 ANNI DA POCO COMPIUTI. LO ANNUNCIA LA SUA FONDAZIONE, SECONDO QUANTO RIPORTATO DAI MEDIA AMERICANI

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doris day fu amante di reagan doris day fu amante di reagan

(ANSA) - E' morta Doris Day, la popolare attrice e cantante americana, salita alle cronache come la 'fidanzata d'America'. Aveva 97 anni da poco compiuti. Lo annuncia la sua fondazione, secondo quanto riportato dai media americani.

rock hudson con doris day rock hudson con doris day

 

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