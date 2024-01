T'ODIO, PIO BOWIE! - IL "DUCA BIANCO" È STATO UNO DEGLI ARTISTI PIU' AMATI DI SEMPRE, MA DURANTE LA SUA CARRIERA SI È FATTO MOLTI NEMICI - TRA I SUOI "RIVALI" C'ERA IL FRONTMAN DEI GUNS 'N' ROSES, AXL ROSES, CON CUI HA AVUTO UNA SCAZZOTTATA PERCHE' BOWIE AVEVA BEVUTO TROPPO E STAVA FACENDO IL PROVOLONE CON LA SUA RAGAZZA, MA ANCHE ADRIANO CELENTANO CHE FU "UMILIATO" IN DIRETTA TELEVISIVA ("CREDO CHE SIA UN IDIOTA") - GLI SCAZZI CON GARY NUMAN E CON ELTON JOHN: "ANDAVAMO INSIEME NEI CLUB GAY, MA POI…" - VIDEO

Arianna Ascione per www.corriere.it

Nel corso della sua carriera David Bowie, scomparso il 10 gennaio 2016 a 69 anni, è sempre stato molto schietto e diretto e […]non ha mai fatto mistero delle sue antipatie.

GARY NUMAN

Pioniere della musica new romantic Gary Numan è sempre stato un grande fan di Bowie. Il Duca Bianco però pensava lo stesse copiando: per questo nel 1980 lo fece cacciare dal Kenny Everett Christmas Show. […]

AXL ROSE

Alla fine degli anni Ottanta David Bowie frequentava Ola Hudson, madre di Slash ([…] . Nel 1989 la accompagnò sul set del videoclip di «It’s So Easy» dei Guns N' Roses. Il frontman Axl Rose, notando l’evidente interesse del Duca Bianco (che aveva bevuto qualche bicchiere di troppo) per la sua ragazza dell’epoca (la modella Erin Everly, figlia del cantante Don Everly) lo attaccò prendendolo a pugni. I due, in seguito a quell’episodio, si chiarirono.

ADRIANO CELENTANO

Nel 1999 David Bowie partecipò al programma di Adriano Celentano su Rai 1 Francamente me ne infischio per presentare il singolo «Thursday's Child». Dopo essersi esibito si sedette sui gradini del palco per essere intervistato, ma la chiacchierata non fu memorabile (e, alla domanda conclusiva «pensi che ci vedremo ancora nel futuro?», Bowie rispose lapidario: «Dopo esserci incontrati in questa occasione, credo non ci sia più necessità di vedersi»).

Qualche giorno dopo, durante la conferenza stampa di presentazione di «Hours» al Four Seasons di Milano, Bowie disse ai giornalisti presenti […]: «Capivo perfettamente cosa mi stava dicendo. Credo che lui sia un idiota. Però ero lì per suonare la mia canzone. In ogni caso, non credo che mi inviteranno ancora». Il Molleggiato replicò a stretto giro: «Io forse sono un idiota ma certamente essere quotato in Borsa quantomeno ti rende confuso. Il tema dell'intervista nasce da una dichiarazione che Bowie aveva fatto a Parigi e nella quale diceva che partecipava volentieri a Francamente me ne infischio perché io ero “socialmente impegnato”. Illudendomi quindi che dicesse la verità, durante lo show cercai di coinvolgerlo sul piano sociale, constatando invece che lui era “socialmente impegnato” solo a promuovere il suo disco».

[…]

ELTON JOHN

Inizialmente David Bowie ed Elton John erano amici. Raccontava Mr. Rocket Man: «Uscivamo insieme con Marc Bolan, andavamo nei club gay, ma penso che poi ci siamo semplicemente allontanati». […]

