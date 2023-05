L'ORDINE DEI GIORNALISTI HA AVVIATO UN'ISTRUTTORIA PER LA VIGNETTA DI NATANGELO SU ARIANNA MELONI. IL DISEGNO, APPARSO SUL “FATTO” IL 20 APRILE, RITRAEVA LA MOGLIE DEL MINISTRO LOLLOBRIGIDA A LETTO CON UN NERO – IL PROCEDIMENTO È SCATTATO DOPO ALCUNE SEGNALAZIONI E ORA IL VIGNETTISTA RISCHIA UNA SANZIONE – DOPO LE POLEMICHE, PERCHÉ TORNARE SUL LUOGO DEL DELITTO? PERCHÉ FAR PARLARE DI NUOVO DELLA VICENDA? E PERCHÉ NON È STATA ARIANNA MELONI A PRESENTARE LA DENUNCIA ALL'ORDINE?

(LaPresse) - L'ordine dei giornalisti del Lazio ha avviato un'istruttoria attraverso il consiglio di disciplina per la vignetta sulla 'sostituzione etnica' di Mario Natangelo apparsa su 'Il Fatto Quotidiano' il 20 aprile scorso.

A darne notizia è lo stesso vignettista sui social: "Un veloce aggiornamento sulla vignetta a proposito della sostituzione etnica del ministro Lollobrigida: per quel disegno l'Ordine dei giornalisti (al quale sono iscritto in quanto giornalista professionista) ha avviato un procedimento disciplinare nei miei confronti. Sono stato convocato il prossimo 7 giugno, quando il consiglio di disciplina si riunirà per valutare se con quella vignetta io abbia violato i codici di condotta della mia professione: avrò facoltà di produrre una memoria difensiva e farmi assistere da un legale".

L'istruttoria è stata avviata a seguito di più di una segnalazione all'odg, e come da prassi l'ordine ha inviato la stessa al collegio di disciplina, che è un organo indipendente. Secondo quanto si apprende il consiglio ascolterà non solo il vignettista ma anche alcuni testimoni, dopodiché valuterà se ci sono gli estremi deontologici per un provvedimento disciplinare a carico di Natangelo. "Lo so - precisa Natangelo su twitter - che avevo detto che non avrei risposto a critiche o accuse, nemmeno a quelle della sorella di Arianna Meloni, preferendo lasciar parlare il mio lavoro ma temo che in una sede così autorevole dovrò violare il mio impegno e me ne scuso"

