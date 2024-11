22 nov 2024 19:52

L'ULTIMA RECITA DI ZIO MICHELE – QUESTA SERA MICHELE MISSERI SARÀ OSPITE PER LA PRIMA VOLTA IN UNO STUDIO TELEVISIVO, A “FAR WEST”, LA TRASMISSIONE DI RAI3 DI SALVO SOTTILE – TORNATO IN LIBERTÀ LO SCORSO FEBBRAIO, MISSERI RIBADISCE ANCORA UNA VOLTA DI ESSERE L'UNICO COLPEVOLE DELL'OMICIDIO DI SARAH SCAZZI: “SABRINA E COSIMA, PERDONATEMI PER QUELLO CHE HO FATTO. NON È STATA COLPA MIA, MI HANNO IMBAMBOLATO TUTTI, MI HANNO PORTATO IN GARAGE CON I TRANQUILLANTI…"