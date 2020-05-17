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mastroianni arbore mattarella MARCELLO MASTROIANNI PH LUXARDO
50 SORRISI DA NAPOLI – SU RENZO ARBORE CHANNEL TV LA STREPITOSA TESTIMONIANZA DI MARCELLO MASTROIANNI: “NAPOLI NON LA POSSONO CAPIRE TUTTI – LA DIFFERENZA CON ROMA. UNA VOLTA IN VIA DEL CORSO SENTII QUALCUNO CHE COMMENTAVA: ‘AMMAZZA LE RUGHE, COME SE È INVECCHIATO” – LA STESSA COSA CAPITO’ A NAPOLI: “MARCELLÌ. SE SEMO FATTO VECCHIERELLI, VOLETE UN CAFFÈ?”. CHE GARBO, CHE GENTILEZZA D’ANIMO…” – IL SALUTO "SPECIALE" DI MATTARELLA - VIDEO-
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mastroianni arbore mattarella MARCELLO MASTROIANNI PH LUXARDO
“HO FATTO SUCCHIARE IL FOTTUTO CAZZO DI MIO FIGLIO” IL RAPPER BOOSIE BADAZZ CHOC IN DIRETTA INSTAGRAM: “HO PAGATO UNA PROSTITUTA AFFINCHE’ PRATICASSE DEL SESSO ORALE A MIO FIGLIO E AI MIEI NIPOTI ALL'ETÀ DI 12 ANNI" - TEMPO FA AVREBBE DICHIARATO ANCHE CHE SE SUO FIGLIO AVESSE FATTO COMING OUT COME GAY LO AVREBBE PICCHIATO E GLI AVREBBE FATTO CAMBIARE ORIENTAMENTO SESSUALE…
LA LEGGE E' UGUALE PER TUTTI - QUANDO ESPLOSE L'INCHIESTA PER CORRUZIONE A CARICO DI LUCA PALAMARA, IL PROCURATORE DI MILANO FRANCESCO GRECO FU TRA I PIÙ DURI A FUSTIGARE QUEL “MONDO CHE VIVE NEI CORRIDOI DEGLI ALBERGHI E NELLE RETROVIE DELLA BUROCRAZIA ROMANA E CHE NON APPARTIENE AI MAGISTRATI DEL NORD” - ERA IL GIUGNO 2019. EPPURE, AGLI ATTI DELL'INDAGINE DI PERUGIA EMERGONO ANCHE I SUOI WHATSAPP DI SIMPATICA COMPLICITÀ CON PALAMARA - GRECO AVREBBE SEGNALATO ALL'EX BOSS DI UNICOST IL NOME DI LAURA PEDIO COME PROCURATORE AGGIUNTO A MILANO NEL CORSO DELL'INCONTRO ROMANO DEL 3 OTTOBRE 2017. NOMINA POI ARRIVATA A METÀ NOVEMBRE DI QUELLO STESSO ANNO
IL PEGGIO DEVE ANCORA VENIRE – NEGLI USA LE AZIENDE SI SONO TENUTE IN PIEDI GRAZIE ALLA FED, MA LA FINE DEL LOCKDOWN NON DECRETERÀ IL RITORNO ALLA NORMALITÀ, INNESCANDO UNA SERIE DI FALLIMENTI A CATENA – CI VORRANNO ANNI, O QUANTOMENO LA DISPONIBILITÀ DI UN VACCINO, PER PENSARE A UN RITORNO ALLA VITA CHE CONOSCEVAMO - JAY POWELL: “IL PASSARE DEL TEMPO TRASFORMA UN PROBLEMA DI LIQUIDITÀ IN UN PROBLEMA DI SOLVIBILITÀ…”
UN MARITO PER EROE – LUI LE SALVA LA VITA DURANTE LA SPARATORIA DI LOS ANGELES DEL 2017, SI INNAMORANO E ADESSO SI SPOSANO: È UNA STORIA D’AMORE NATA DA UNA TRAGEDIA QUELLA DI AUSTIN, 29 ANNI, E CHANTAL, 24, CHE IL DESTINO HA FATTO INCONTRARE SOTTO I COLPI DEI PROIETTILI ESPLOSI DA STEPHEN PADDOCK - È STATO LUI A PROTEGGERLA E A PORTARLA FUORI DALL’AREA CONCERTI MENTRE IL KILLER FACEVA FUOCO SULLA FOLLA E…
SARÀ ANCHE SGONFIO E LITIGIOSO MA IL CALCIO ITALIANO POMPA OGNI ANNO MILIARDI NELLE CASSE DELLO STATO. I 31 MILIONI DI STIPENDIO PER CR7 (IL PIU’ PAGATO DEL NOSTRO CAMPIONATO) DIVENTANO 54 LORDI - FRA TRIBUTI E PREVIDENZA OGNI ANNO IL CALCIO VERSA ALLO STATO CIRCA 1,2 MILIARDI DI EURO COME NESSUN ALTRO SETTORE NEL MONDO DELL’INTRATTENIMENTO...
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
UN CORRIDOIO PER NON RESTARE CHIUSI FUORI - DI MAIO E FRANCESCHINI PUNTANO A UN RAPPORTO PRIVILEGIATO CON GERMANIA, RUSSIA E CINA PER CONVINCERE I LORO TURISTI A VENIRE IN ITALIA PER FARE VACANZE ''COVID-SAFE''. MA CONTE NON È COSÌ SICURO, SIA PER RAGIONI DI EPIDEMIA CHE PER I NOTI PROBLEMI NEI RAPPORTI TROPPO STRETTI CON MOSCA E PECHINO…
LA PROVOCAZIONE SUL VACCINO? PER FAR CACCIARE I SOLDI AGLI EUROPEI - IL ''RICATTO'' DELLA SANOFI SERVIVA A STIMOLARE I FINANZIAMENTI PER LA RICERCA. TRUMP HA FIRMATO UN ACCORDO (A CARO PREZZO) PER AVERE IL DIRITTO SUI PRE-ORDINI, COSÌ DA GARANTIRE AGLI AMERICANI LE PRIME DOSI CON SETTIMANE DI ANTICIPO. E OGNI SETTIMANA IN PIÙ DI UNA POPOLAZIONE IMMUNE VALE MILIARDI DI PIL…