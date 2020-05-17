50 SORRISI DA NAPOLI – SU RENZO ARBORE CHANNEL TV LA STREPITOSA TESTIMONIANZA DI MARCELLO MASTROIANNI: “NAPOLI NON LA POSSONO CAPIRE TUTTI – LA DIFFERENZA CON ROMA. UNA VOLTA IN VIA DEL CORSO SENTII QUALCUNO CHE COMMENTAVA: ‘AMMAZZA LE RUGHE, COME SE È INVECCHIATO” – LA STESSA COSA CAPITO’ A NAPOLI: “MARCELLÌ. SE SEMO FATTO VECCHIERELLI, VOLETE UN CAFFÈ?”. CHE GARBO, CHE GENTILEZZA D’ANIMO…” – IL SALUTO "SPECIALE" DI MATTARELLA - VIDEO

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LA LEGGE E' UGUALE PER TUTTI - QUANDO ESPLOSE L'INCHIESTA PER CORRUZIONE A CARICO DI LUCA PALAMARA, IL PROCURATORE DI MILANO FRANCESCO GRECO FU TRA I PIÙ DURI A FUSTIGARE QUEL “MONDO CHE VIVE NEI CORRIDOI DEGLI ALBERGHI E NELLE RETROVIE DELLA BUROCRAZIA ROMANA E CHE NON APPARTIENE AI MAGISTRATI DEL NORD” - ERA IL GIUGNO 2019. EPPURE, AGLI ATTI DELL'INDAGINE DI PERUGIA EMERGONO ANCHE I SUOI WHATSAPP DI SIMPATICA COMPLICITÀ CON PALAMARA - GRECO AVREBBE SEGNALATO ALL'EX BOSS DI UNICOST IL NOME DI LAURA PEDIO COME PROCURATORE AGGIUNTO A MILANO NEL CORSO DELL'INCONTRO ROMANO DEL 3 OTTOBRE 2017. NOMINA POI ARRIVATA A METÀ NOVEMBRE DI QUELLO STESSO ANNO

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