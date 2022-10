70 ANNI DI ZERO - STASERA SU CANALE 5, LA PRIMA DELLE DUE SERATE EVENTO CON I MIGLIORI MOMENTI DEI CONCERTI AL CIRCO MASSIMO PER CELEBRARE, A DUE ANNI DI DISTANZA, IL 70ESIMO COMPLEANNO E I 55 ANNI DI CARRIERA DI RENATO ZERO – CI SARANNO ALCUNI OSPITI SPECIALI (STASERA JOVANOTTI, MASINI, MORGAN, J-AX, PANARIELLO, MORO, RENGA, RON) – L’UNICO CHE NON DOVREBBE MAI MANCARE QUANDO SI PARLA DEL "RE DEI SORCINI" E’ MARCO TRAVAGLIO CHE CONOSCE TUTTO IL REPERTORIO DI RENATINO... - VIDEO

Da “il Messaggero”

Oggi su Canale 5, a partire dalle 21.20, andrà in onda 070: una grande festa, per celebrare, a due anni di distanza, il 70esimo compleanno e i 55 anni di carriera di Renato Zero. Saranno due le serate evento (la seconda in onda il 2 novembre), piene di emozioni come gli incredibili concerti sold out tenuti dal cantautore al Circo Massimo di Roma.

Sono state più di 100 mila le persone che hanno partecipato a questi eventi che si sono svolti il 24, 25, 28 e 30 settembre e l'1 ottobre 2022. Quello in onda stasera sarà un viaggio nell'universo di un artista poliedrico, tra i più amati dal pubblico, che ha all'attivo più di 50 milioni di dischi venduti. Sul palco con Renato Zero una band di 7 musicisti, 8 coristi, 23 ballerini e un'orchestra sinfonica di 50 elementi.

A raccontare il suo immenso successo, oltre alle sue indimenticabili canzoni, la presenza di alcuni ospiti speciali.

Nel primo appuntamento sul palco con lui ci saranno: Stefano Bollani, Alex Britti, J-Ax, Jovanotti, Marco Masini, Paola Minaccioni, Fabrizio Moro, Morgan, Giorgio Panariello, Francesco Renga e Ron. Il nome del programma prende spunto non solo dal recente compleanno di Renato Zero, ma anche dai due album di raccolta del cantante chiamati Zerosettanta - volume 2 e Zerosettanta - volume 3. Le due puntate una volta andate in onda saranno disponibili anche in streaming sul sito Mediaset Infinity.

