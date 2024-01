GLI ABBIAMO FATTO UN “CAST” COSI’! – IN ATTESA DELLA SERATA DEGLI EMMY, DOVE SABRINA IMPACCIATORE E SIMONA TABASCO SONO CANDIDATE COME MIGLIORI ATTRICI NON PROTAGONISTE PER I LORO RUOLI IN “WHITE LOTUS”, DUE ITALIANI ENTRANO NELLA STORIA DEI PREMI DELLA TV AMERICANA: FRANCESCO VEDOVATI E BARBARA GIORDANI HANNO VINTO L'EMMY PROPRIO PER IL CASTING DI "WHITE LOTUS" - VIDEO

Domenica scorsa due italiani sono entrati nella storia dei premi Emmy […]Francesco Vedovati e Barbara Giordani (entrambi membri della Casting Society of America, Csa) hanno vinto per il loro lavoro di casting nella serie Hbo – in Italia su Sky Atlantic e Now – The white lotus che gareggia con ben 23 nomination.

[…] Una bellissima premessa per la cerimonia che si svolgerà nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 (in diretta su Sky) e che vede le due interpreti italiane Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco candidate come attrici non protagoniste per il ruolo della hotel manager Valentina (Impacciatore) e l’escort siciliana Lucia (Tabasco) nella serie di Mike White.

Di Lucia, Simona Tabasco ha detto: “Sono molto diversa da lei, piuttosto riservata. Quando ho letto la sceneggiatura mi sono detta ‘e adesso?’. Il personaggio richiedeva un uso del corpo disinvolto, Lucia è libera, mi sono affidata alla sceneggiatura e a Mike White, ho allontanato tutte le mie remore. Sulle scene di sesso ci chiedevamo fin dove potevamo spingerci con il nudo, ma utilizzare il corpo era importante per rendere il personaggio disturbante”. Impacciatore incarna un personaggio inflessibile eppure fragile che scopre la sessualità insieme all’incontro con l’altra ragazza siciliana, la musicista Mia (interpretata da Beatrice Grannò). […].

La terza stagione si gira in Tailandia a febbraio

Nel frattempo stanno per partire le riprese della terza stagione di The white lotus rinviate per via degli scioperi di Hollywood, che dopo essere stata ambientata alle Hawaii, in Italia adesso fa rotta verso la Thailandia. Il ciak verrà battuto il 1° […] Mike White aveva […] detto: "La prima stagione ha messo in evidenza i soldi, la seconda stagione il sesso. Penso che la terza stagione potrebbe essere uno sguardo satirico e divertente alla morte, alla religione e alla spiritualità orientali".

