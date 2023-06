DAGOREPORT - GIA' È FINITA LA CUCCAGNA PER MARTA FASCINA? FUORI DA ARCORE E DA FORZA ITALIA - A MILANO SI VOCIFERA CHE, DOPO L’APERTURA DEL TESTAMENTO (27 GIUGNO), LA “MOGLIE MORGANATICA” DI SILVIO BERLUSCONI DOVRA' LASCIARE VILLA SAN MARTINO AD ARCORE – SENZA PIU' LA MANO DEL CAV, FALLITA L’OPA SU FORZA ITALIA, ORA LA "MUTA" DI PORTICI DOVRÀ ACCONTENTARSI DI FARE LA DEPUTATA ASSENTEISTA - SE IL TRIO RONZULLI-MULÈ-CATTANEO NON LA VUOLE VEDERE NEANCHE IN CARTOLINA, IL DUPLEX LETTA-TAJANI, PER CONTO DI MARINA B. E GIORGIA M., DEVE TENERE IL PARTITO UNITO E LA MAGGIORANZA STABILE - IN PIU': PIERSILVIO, CHE NON STIMA (EUFEMISMO) LA “MATRIGNA”, STA METTENDO MANO A UN PIANO PER UNA NUOVA MEDIASET (CHE NON SI VENDERÀ FINO ALLE EUROPEE)