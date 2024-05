IL COMUNICATO DI LA7

TV: CAIRO A MENTANA E GRUBER, SERVE RISPETTO RECIPROCO E PER AZIENDA

(LaPresse) - "La7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e ad un prezioso lavoro di squadra.Per questo è fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco.

Così come è fondamentale che non manchi il rispetto verso un'Azienda che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione e l'autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti".

Così l'editore di La7, Urbano Cairo, in un richiamo a Lilli Gruber e Enrico Mentana dopo il duro botta e risposta tra i due in diretta tv andato in scena nei giorni scorsi.

"Un'Azienda che ha saputo negli anni mantenere e ampliare il livello di occupazione, risanarsi economicamente, e diventare un punto di riferimento di eccellenza nel panorama informativo e culturale italiano. Per questo va preservata e tutelata sempre da parte di tutti noi, che ci lavoriamo quotidianamente con passione e orgoglio", si legge nella nota a firma dell'editore

ENRICO MENTANA SOTTOSCRIVE IL COMUNICATO DI LA7

MENTANA, SOTTOSCRIVO IL COMUNICATO AZIENDALE

(ANSA) - "Sottoscrivo". Lo scrive il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, su facebook, postando la notizia dell'ANSA con il comunicato dell'emittente diffuso pochi minuti fa e dicendosi quindi d'accordo con il suo contenuto.

GRUBER, CONDIVIDO DA 16 ANNI LE REGOLE AZIENDALI

(ANSA) - "Condivido da sedici anni la linea e le regole della mia azienda". Lo afferma Lilli Gruber in una nota, dopo lo scontro con Enrico Mentana e il comunicato dell'editore di La7.

LA MAIL DI GAIA TORTORA AL CDR DEL TGLA7

Caro cdr,

Prendo atto come molti colleghi che a 48 ore quasi dalle parole offensive di una collega esterna nei confronti del Direttore voi non abbiate ritenuto di scrivere due righe non solo di solidarietà all"'incontinente ma al nostro lavoro che "incontinente porta in video.

A me non interessa la guerra tra conduttori o altro. Ma non andava in onda La signora in giallo, bensì il nostro tg. L'offesa era personale per Mentana ma anche lesiva del nostro lavoro in una giornata cruciale. Prendo atto della vostra posizione che per quello che serve non condivido. Ma ho preferito esprimere a tutti il mio pensiero.

Cordiali saluti

Gaia Tortora

MENTANA MINACCIA L'ADDIO A LA7: "LE SCUSE O TRARRÒ LE CONCLUSIONI"

Giovanna Vitale per la Repubblica - Estratti

Non arretra Enrico Mentana. O i vertici de La7 intervengono, esprimendo solidarietà a lui e biasimo per Lilli Gruber, o sarà costretto a trarne «le conclusioni e le dovute conseguenze». Dire forse addio, stavolta per sempre, al Telegiornale diretto per quasi tre lustri. Un piccolo notiziario trasformato, secondo i dati Auditel, nel quinto più visto della tv, davanti a Rete4 e a Rai2.

Il fondatore del Tg5 non ha preso bene la frecciata lanciata lunedì sera in diretta dalla collega: «Buonasera e benvenuti alle 20:46, non alle otto e mezza e a Otto e mezzo , ma l’incontinenza è una brutta cosa. Scusateci di questo ritardo», aveva aperto la trasmissione una Gruber visibilmente irritata.

Mentana sul momento non ha replicato, ci ha riflettuto una notte intera e ieri mattina — dopo aver registrato il silenzio tombale dell’azienda da cui probabilmente voleva essere difeso — si è tolto più di un sassolino dalla scarpe. Tacciando la conduttrice di ingratitudine. Con un messaggio su Facebook corredato da un grafico per mostrare il livello d’apprezzamento per il suo notiziario, prima ha rivendicato i risultati raggiunti:

Quindi ha denunciato l’offesa: «A quel telegiornale però ha imprevedibilmente fatto seguito un giudizio gravemente sprezzante nei miei confronti da parte di chi conduceva il programma successivo, che pure è ogni sera diretto beneficiario di quella curva ascendente ». Infine ha lanciato l’ultimatum: «Un giudizio da cui finora nessuno tra i vertici di La7 ha sentito il bisogno di prendere le distanze. Piccolo episodio, ma molto indicativo. A questo punto le distanze, come è doveroso, le prendo io, dai maleducati e dagli ignavi».

Impossibile non intravedere l’annuncio di una separazione. Tanto più che il suo contratto scade a fine anno e le sirene di Discovery, deciso a costruire sul Nove un polo informativo che al momento manca, si sarebbero fatte più insistenti. Voci corroborate dall’ostinazione con cui Mentana, nonostante le telefonate del direttore di rete Andrea Salerno, ha tenuto la linea. Tornando sul caso nel Tg delle 20.

«Ieri sera era una giornata cruciale, importantissima: la prospettiva di pace in Medioriente, la tragedia di Casteldaccia », ha spiegato il direttore sul finale. «In più, come ogni lunedì, c’erano i nostri sondaggi e l’appuntamento con Milena Gabanelli. Come ogni lunedì, siamo andati un po’ lunghi, me ne scuso con i telespettatori. Un po’ lunghi, come era concordato con chi dirige questa rete», la chiamata in correo. Conclusa con un affondo:

«Chi ci ha seguito, Lilli Gruber, ha avuto parole molto sgradevoli nei confronti del sottoscritto, sono qui da 14 anni e non ho mai offeso nessuno. Gradirei reciprocità e che nell’azienda non ci fosse il mutismo che accompagna la vicenda da 24 ore. Domani vedremo se c’è stato qualcosa, sennò trarrò le conclusioni e le dovute conseguenze ».

