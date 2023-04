21 apr 2023 08:09

ACCOUNT NISCIUNO È FESSO! – PAPA FRANCESCO HA PERSO LA SPUNTA BLU SU TWITTER! BERGOGLIO EVIDENTEMENTE HA DECISO DI NON PAGARE L’ABBONAMENTO PER OTTENERE L’ACCOUNT VERIFICATO, E ELON MUSK GLI HA TOLTO IL SEGNO DI RICONOSCIMENTO. COME IL PONTEFICE, ANCHE BEYONCE, IL NEW YORK TIMES, KHAMENEI E DONALD TRUMP – FIORELLO: “MI HAI TOLTO LA SPUNTA ! CHE TU SIA MALEDETTO ELON… MI HA SPUNTATO LA MINCHIA…”