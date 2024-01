ACHILLE LAURO, LA SOLITA PAZZARIELLA - IL CANTANTE NON SI PRESENTA AL CAPODANNO DEL PARCO TEMATICO “CINECITTA’ WORLD”, DOVE AVREBBE DOVUTO ESIBIRSI, SENZA DARE SPIEGAZIONI - I DIRIGENTI DEL PARCO SOSTENGONO CHE FOSSERO STATI ACQUISTATI POCHI BIGLIETTI PER IL SUO SHOW (MENO DI MILLE TICKET) E CHE QUINDI L'AGENTE DI LAURO AVREBBE CANCELLATO L'ESIBIZIONE - L’ENTOURAGE DELL’ARTISTA, INVECE, ACCUSA L'ORGANIZZAZIONE DI NON AVER RISPETTATO GLI ACCORDI - MA LA SERA DEL 31 DICEMBRE ACHILLE LAURO E’ STATO FOTOGRAFATO A NEW YORK…

Eccolo Achille Lauro, volato a New York dopo la delusione della data romana annullata forse, dicono dalla location, per i pochi biglietti venduti. Lo scatto è di un artista napoletano che si è rilanciato nella Grande Mela, Genny Gennarelli, che su Facebook si posta abbracciato con Lauro, sforbiciando con le dita il segno della vittoria e scrivendo: «E poi, durante la serata a New York City, ti ritrovi Achille Lauro!!!» New York, dunque, come avevano ipotizzato i suoi fan, un lungo viaggio oltreoceano per riapparire […] non sgargiante come sempre e un po' sottotono, almeno nel look. Cappellino nero, qualche piuma, niente eccessi neppure sul volto: un sorriso, sì, ma appena accennato, il tempo della posa - clic - e poi via.

LA «FUGA» A NEW YORK

Achille Lauro, all'anagrafe Lauro De Marinis, cantautore di Verona che si descrive turbolento […] il 2023, l'ha concluso […] con questo «giallo» del concerto annullato e la «fuga» a New York, viaggio programmato all'ultimissimo momento quando si è capito che, ormai, per un motivo o per l'altro, lo show a Cinecittà World, alle porte di Roma, non si sarebbe fatto.

Un «giallo» perché, ufficialmente, mentre Lauro posa nella foto con Genny Gennarelli, in Italia rimbalzano due versioni. La prima, quella del parco divertimenti alle porte di Roma che avrebbe dovuto ospitare il cantante, momento clou di una catena di eventi che prevedeva, tra le altre esibizioni, anche quelle di Gue Pequeno a Corona.

«Purtroppo per Lauro non sono stati acquistati abbastanza biglietti, meno di mille rispetto ai 20 mila complessivi del parco - ha spiegato al Corriere l'ad di Cinecittà World Stefano Cigarini -, così la sua agenzia ci ha comunicato la disdetta e noi abbiamo offerto o la conversione dei biglietti venduti in altri pacchetti o il rimborso».

Fonti vicine al cantante, invece, non si sono volute soffermare troppo sulla questione numerica, insomma sui biglietti venduti: la decisione di non partecipare, hanno spiegato, segue «il mancato rispetto degli accordi contrattuali da parte dell'organizzatore dell'evento», fatto che ha costretto l'agenzia ad annullare la partecipazione dell'artista. Una circostanza che, di solito, per eventi di questo calibro - e irripetibili come una festa di Capodanno - si porta dietro pure risvolti legali e contrattuali, in caso di annullamento. […]

