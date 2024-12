6 dic 2024 17:29

E ADESSO FRANCAMENTE COSA DICE? LA STREPITOSA MIMÌ VINCE “X FACTOR” E SPAZZA VIA LE POLEMICHE SUL GENERE CHE AVEVANO INUTILMENTE INQUINATO LA FINALE DEL TALENT DI SKY, RESUSCITATO QUEST’ANNO DA GIORGIA E DALLA GIURIA: LA CANTANTE QUEER AVEVA ROSICATO PER ESSERE STATA ELIMINATA E HA INIZIATO A FRIGNARE SBOMBALLANDO PER LA SCARSA PRESENZA FEMMINILE NEL PROGRAMMA. PECCATO CHE A TRIONFARE SIA STATA PROPRIO MIMÌ CHE HA VINTO PER IL SUO TALENTO - VIDEO