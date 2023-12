https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/andrea-giambruno-fuorionda_473154/

Maria Elena Barnabi per Gente - Estratti

guardi

C’è il conduttore con ciuffo assassino che fa battute scollacciate alle colleghe, il regista

che urla insulti omofobi al pubblico, la famosa influencer che fa una scenata leggendaria al compagno nel retropalco…

Ultimamente gli “altarini” di chi è in televisione stanno venendo fuori sempre più spesso, complici i fuorionda trasmessi da Striscia la notizia di Antonio Ricci e da Le Iene, e i racconti piccanti dell’informatissimo sito Dagospia. Io stessa quando ho iniziato a frequentare gli studi televisivi, ho avuto ben chiaro fin da subito che la parte più interessante non era ciò che entrava nelle case degli italiani, ma ciò che succedeva dietro le quinte e che rimaneva nascosto nei corridoi, nei camerini, nelle chiacchiere degli addetti ai lavori.

(...)

TOCCÒ ANCHE A INSINNA

guardi fuori onda

Cominciamo la nostra carrellata con il caso più recente, che riguarda il regista e autore televisivo Michele Guardì: nel suo datatissimo fuorionda (è di 14 Anni fa) trasmesso la settimana scorsa da Le Iene, il regista ottantenne, seduto in cabina di regia, insultava con parole omofobe e sessiste le comparse e i presentatori de I fatti vostri.

Il regista ha poi scritto una lettera di scuse, denunciando una regia occulta dietro a questa intempestiva denuncia pubblica, mentre la Rai ha annunciato una inchiesta interna. Più o meno dello stesso tenore è il fuorionda di Flavio Insinna, pubblicato anni fa da Striscia la notizia, che insultava con frasi ingiuriose i concorrenti del suo show Affari tuoi.

IL GIOCO DELLE COPPIE

giambruno striscia

Il dietro le quinte più importante degli ultimi anni però è quello che ha quasi provocato una crisi politica e ha determinato la fine di una coppia: il giornalista Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni, fu beccato a giugno (ma poi trasmesso a ottobre) da Striscia mentre faceva complimenti inopportuni a una giornalista e proponeva rapporti a tre a un’altra mentre, poco elegantemente, si toccava le parti intime.

Tempo dieci ore, Giambruno fu mollato dalla Meloni e retrocesso a un ruolo secondario dietro le quinte, mentre l’Italia intera si domandava se il suo sputtanamento fosse oppure no un tiro mancino da parte degli eredi di Berlusconi, una specie di avvertimento per Giorgia Meloni. Abbiamo poi tutti concordato che la responsabilità dell’accaduto era del solo Antonio Ricci, in virtù della sua onnipotenza.

giambruno striscia 1

Il più gustoso dietro le quinte, diventato virale sui social in un attimo, al Festival fu quello di Chiara Ferragni, beccata nel retropalco di Sanremo a fare una scenata a Fedez, reo di averle rubato la luce del palco. Doveva essere lei infatti, con la sua letterina da terza media rivolta alla “piccola Chiara” e con i suoi abiti con scritte femministe a essere la reginetta del ballo in quanto co-conduttrice del Festival.

E invece il suo consorte non aveva resistito (come ha poi dichiarato) a diventare il protagonista della settimana sanremese innescando varie polemiche fino ad arrivare a mimare un rapporto sessuale e a baciare il cantante Rosa Chemical.

LE LEGGENDE DELLA TV

flavio insinna fuori onda

Il vero re dei fuorionda però, forse il più trasmesso da Antonio Ricci, è stato negli anni giornalista Emilio Fede: da direttore del Tg di Rete4, quasi ogni sera si arrabbiava con la regia e i tecnici, colpevoli di sbagliare filmati, luci, pause, insomma tutto, mentre le sue sfuriate all’inviato Paolo Brosio sono ormai entrate nella leggenda.

(...)

I SEGRETI ANCORA DA SVELARE

Ci sono poi altre storie che serpeggiano tra i corridoi degli studi televisivi e che, nonostante siano conosciute da tutti gli addetti ai lavori, ancora non sono diventate pubbliche. Perché? Molto spesso, si tratta di comportamenti difficili da provare: non sempre quando ti arriva in testa un ferro da stiro, uno ha la prontezza di tirare fuori il cellulare per immortalare la scena...

fedez chiara ferragni

Eppure si tratta di una cosa realmente successa: una showgirl prima di una diretta, non contenta del risultato del trucco, così decise di manifestare il suo scontento all’autrice del suo make- up. Un’altra conduttrice, invece, anche lei scontenta del risultato di ombretto e mascara, prese a scarpate la malcapitata truccatrice e un’altra volta cadde mentre inseguiva un collaboratore perché voleva «gonfiarlo di botte». Andò in onda un po’ malconcia.

SESSO MATTO

fedez rosa chemical

Al contrario, un attore, bellissimo uomo e grande affabulatore, da sempre amante delle truccatrici, fu beccato ad avere un rapporto intimo con la professionista che gli aveva appena ritoccato le sopracciglia.

La porzione superiore della porta del suo camerino aveva un vetro smerigliato, e così si poterono distinguere le terga di lei appoggiate proprio lì. Ma l’abitudine di avere estemporanei rapporti sessuali pare riguardi anche un altro professionista delle ospitate tv: affidato il suo ciuffo alle cure di una parrucchiera, la convinse ad arrampicarsi sulla parte alta del palco e a fare l’amore sulle passerelle da cui penzolano le luci americane. Furono scoperti da due operatori che, avendo visto un paio di gambe nude sulla passerella, diedero l’allarme.

antonio ricci 44

Ovviamente il repertorio non finisce qui: c’è il presentatore che ancora si ostina non dichiarare la sua omosessualità e che viene beccato su Grindr (la dating app dei gay) a ogni “nero”, l’ospite odiato da tutte le donne dello studio perché quando deve andare in bagno è solito slacciarsi la patta direttamente nel corridoio, la cantante fascinosa fanatica del controllo che deve vistare qualsiasi inquadratura e foto, il conduttore così lunatico che, nello spazio che va dal suo camerino allo studio televisivo, non può essere disturbato… Insomma, la tv crea dei mostri, a quanto pare. E forse continuano a piacerci anche per quello.

