(LaPresse) - Una promozione ha scosso la redazione Lombardia della testata regionale della Rai. Non certo per la nomina a vice caporedattore del capo servizio Paola Colombo bensì perché la delega per la Lombardia appartiene al condirettore della Tgr, Roberto Pacchetti, che ha legami con la Colombo essendo il marito. Questi legami familiari hanno fatto sì che l'assemblea della redazione Lombardia abbia presentato il seguente documento:

"L'assemblea della Tgr Lombardia, riunita l'11 settembre 2023, ha dato mandato all'unanimità al Cdr di indire una votazione a scrutinio segreto sulla questione chiedendo al direttore Alessandro Casarin che la delega sulla redazione della Tgr Lombardia sia assegnata a un responsabile che non abbia legami familiari con componenti della redazione.

ROBERTO PACCHETTI

La votazione si è svolta nell'arco di tre giorni e ha dato il seguente esito: documento approvato con 41 sì, 6 no, una scheda bianca e sette astenuti. Chiediamo quindi alla direzione della Tgr di dare seguito a quanto richiesto dalla redazione. In calce vi inviamo nuovamente il parere che avevamo espresso sulla nomina e che ha dato origine alla discussione in assemblea e al documento. Riteniamo la collega Paola Colombo adatta a ricoprire la carica di vice caporedattore.

La sua professionalità non è in discussione, così come non lo è il suo percorso all’interno della redazione della Tgr Lombardia. Esiste però un problema di opportunità per il legame che Paola ha con il condirettore della Tgr, che ha anche la delega proprio sulla redazione della Lombardia. Questo rappresenta un vulnus che non possiamo ignorare perché rischia di esporre la testata, l'azienda, la direzione e financo la collega stessa ad attacchi imbarazzanti, interni ed esterni.

Riteniamo che proprio la direzione avrebbe dovuto valutare, alla luce di questo, l’inopportunità della pur legittima progressione di carriera della collega". Il documento, visionato da LaPresse, datato 14 settembre 2023 è stato consegnato all'amministratore delegato Rai, al direttore Tgr, al direttore R.u.o., a Relazioni industriali e all'Usigrai.

