Alba Parietti in prima fila al Festival di Sanremo è sempre stato scontato. Da anni, infatti, ha sempre goduto dello spettacolo da una posizione privilegiata e ne è sempre stata orgogliosa. Quest'anno qualcuno si è chiesto perché abbia indietreggiato. È stata lei stessa a parlarne a La Vita in Diretta.

«Voglio dire una cosa… Per il bene del Paese, io mi sacrifico volentieri. Se il Paese chiama, io ci sarò. Quindi, sabato sera, per rassicurare gli italiani, sarò seduta, spero in prima fila», aveva detto la settimana scorsa durante un collegamento con Amadeus, che con ironia aveva aggiunto: «Mi sento tranquillo anche io».

Eppure le cose non sono andate così. Durante la serata finale di Sanremo 2022 non era presente in prima fila, bensì in seconda. Così il popolo della rete le ha chiesto perché e la spiegazione è arrivata sempre a La Vita in Diretta con una battuta: «Io non mi sono posta questo problema, ma sono felice che gli altri si siano preoccupati. Effettivamente questa seconda fila mi ha… Sono stata retrocessa. Devo denunciare la Rai?».

