14 mar 2023 14:00

AGENZIA MASTIKAZZI! FIORI D’ARANCIO PER LAURA PAUSINI – “DIPIÙTV” SCODELLA LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO DELLA CANTANTE CHE, DOPO DICIOTTO ANNI DI AMORE E LA NASCITA UNA BAMBINA, STA PER SPOSARE IL SUO COMPAGNO MUSICISTA PAOLO CARTA - LO SCAZZO CON LA D’EUSANIO FINITA ALLA SBARRA PER AVER DETTO CHE IL MARITO DELLA CANTANTE LA PICCHIAVA: LA PRESENTATRICE DICE DI AVER RICEVUTO LA RICHIESTA MILIONARIA DI UN MILIONE DI EURO, MA LO STAFF DELLA PAUSINI SMENTISCE LA CIFRA ASTRONOMICA…