AGENZIA MASTIKAZZI! MARTINA COLOMBARI A “OGGI”, IN ASSENZA DI ARGOMENTI, RICORRE ALL’ANTICA ARTE DELLA SUPERCAZZOLA: “A 40 ANNI HO INIZIATO A SMONTARE I MIEI PEZZI E A RIMONTARLI. È SUCCESSO QUANDO HO SENTITO CHE NON DOVEVO PIÙ DIMOSTRARE CHE, OLTRE A ESSERE BELLA, ERO ANCHE BRAVA” – “IL RAPPORTO CON COSTACURTA? STIAMO INSIEME DA 27 ANNI, ABBIAMO TROVATO UN EQUILIBRIO E HA APPREZZATO IL MIO CAMBIAMENTO…”

Anticipazione da “Oggi”

COPERTINA OGGI 13-20 APRILE 2023

«A un certo punto mi sono ripresa Martina». Martina Colombari è fotografata da Maki Galimberti sulla copertina di OGGI, in edicola domani con una intervista nella quale l’attrice ed ex modella racconta la sua evoluzione.

«A 40 anni ho iniziato a smontare i miei pezzi e a rimontarli. È successo quando ho sentito che non dovevo più dimostrare che, oltre a essere bella, ero anche brava». L’attrice, in scena in teatro con “Fiori d’Acciaio” e su Sky con “Pechino Express”, spiega a OGGI come ha imparato ad amarsi davvero: «Lo scopo non era avere un corpo bello ma un corpo sano. Senza scorciatoie, con un’attenzione e una cura costanti… Teatro, meditazione e yoga mi hanno aiutata molto.

Ma soprattutto un po’ di egoismo, iniziare a fare solo quello che mi andava davvero. Ho capito che il mio tempo non è infinito e non ha senso spenderlo con chiunque. E che gli altri devi accettarli per quello che sono e possono darti. Questo ha cambiato anche il mio rapporto con mio padre».

martina colombari

Un’evoluzione che, racconta, ha avuto effetti positivi sulle sue relazioni con gli altri, a cominciare dal figlio Achille («Si è alleggerito il senso di colpa che avevo nei confronti di mio figlio ogni volta che mi allontanavo per lavoro o altro. Ho capito che lui e Ale stanno anche meglio quando non ci sono») e dal marito Alessandro Costacurta: «Siamo insieme da 27 anni. Abbiamo trovato un equilibrio… Mio marito ha apprezzato il mio cambiamento. Mi vede più serena, contenta, soddisfatta. Con una consapevolezza diversa da quella che avevo. Il nostro è amore. Lui mi sprona, mi invita a mettermi alla prova come nessuno aveva mai fatto prima».

martina colombari alberto tomba costacurta colombari achille costacurta e martina colombari martina colombari 2 colombari costacurta martina colombari martina colombari 1 martina colombari 4 billy e achille costacurta e martina colombari martina colombari billy costacurta ibiza 2 martina colombari billy costacurta ibiza 3 martina colombari