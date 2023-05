AGENZIA MASTIKAZZI - RITORNO DI FIAMMA TRA PAOLA DI BENEDETTO E FEDERICO ROSSI? I DUE SONO STATI AVVISTATI INSIEME AL CONCETO DEGLI ZERO ASSOLUTO DI MILANO - I DUE SI SONO FREQUENTATI DAL 2018 E IL 2021, PRIMA DI LASCIARSI PER UN PRESUNTO TRADIMENTO DA PARTE DEL CANTANTE DEL DUO "BENJI & FEDE" - DOPO LA ROTTURA TRA I DUE, LA SHOWGIRL (PER MANCANZA DI SHOW) HA AVUTO DEI FLIRT CON IL RAPPER RKOMI E CON MATTEO BERRETTINI…

paola di benedetto9

Estratto da www.tgcom24.mediaset.it

Paola Di Benedetto e Federico Rossi avvistati insieme al concerto degli Zero Assoluto fanno sperare i follower in un ritorno di fiamma. I due hanno avuto una lunga e intensa storia d'amore dal 2018 al 2021, poi giunta al capolinea per motivi mai chiariti. […] Pare che siano rimasti vicini per tutto il tempo senza staccarsi un attimo e, anche se non è chiaro se siano solo buoni amici o ci sia dell'altro, è evidente che il loro non è stato un incontro casuale.

paola di benedetto fede

LA STORIA D'AMORE TRA PAOLA DI BENEDETTO E FEDERICO ROSSI

E' durata tre anni la storia d'amore tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi e insieme i due hanno fatto sognare migliaia di follower. […] Poi, pare per un tradimento da parte del cantante, è arrivata come un fulmine a ciel sereno la rottura. Dopo un periodo di lontananza la coppia ha deciso di riprovarci ma sono durati poco: tempo qualche mese ed è arrivato l'addio definitivo, stavolta senza liti e conflitti. […]

I NUOVI AMORI

federico rossi paola di benedetto

Dopo la rottura con Federico Rossi, Paola Di Benedetto ha fatto coppia per un po' di tempo con Rkomi. Dopo qualche avvistamento da parte dei paparazzi i due si sono lasciati e non in modo pacifico. Tra di loro non sono mancate le frecciatine velenose, con il rapper che ha accusato la conduttrice di prestare troppa attenzione al gossip. Lei è stata accostata brevemente anche a Matteo Berrettini prima che uscisse allo scoperto con Melissa Satta, ma il flirt non è mai stato confermato. […]

