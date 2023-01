AGGUER-RITA DALLA CHIESA: “VOGLIO SAPERE PERCHÉ MATTEO MESSINA DENARO È STATO ARRESTATO SOLO ORA” - LA DEPUTATA, FIGLIA DEL GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, HA COMMENTATO A RAINEWS24 L’ARRESTO DELLA PRIMULA ROSSA DI COSA NOSTRA: “TUTTI SAPEVANO DEI SUOI SPOSTAMENTI, BISOGNA SCOPRIRE CHI L’HA COPERTO…”

Estratto da fanpage.it

RITA DALLA CHIESA

L'arresto di Matteo Messina Denaro, avvenuto questa mattina nella clinica privata Maddalena di Palermo dove il boss si trovava per sottoporsi a una serie di cure, è stato commentato da Rita Dalla Chiesa, figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ucciso dalla mafia quarant'anni fa.

A RaiNews24, la giornalista e conduttrice, deputata della Repubblica italiana,esprime la sua soddisfazione ma anche i suoi dubbi: "È un giorno importante. È incredibile come questo arresto così importante sia arrivato praticamente a trent'anni e un giorno di distanza da quello di Toto Riina". E poi: "Certo, fa strano che ogni volta che cambia un governo, poi ci sia un grande arresto. Ora bisogna sapere perché è stato arrestato solo oggi, visto che tutti sapevano dei suoi spostamenti".

MATTEO MESSINA DENARO

(...)

Rita Dalla Chiesa ha poi rivolto un pensiero ai carabinieri che hanno lavorato per questo arresto, ringraziandoli per il loro servizio. Ha poi posto una domanda che diventa centrale in questo momento: "Perché é stato arrestato soltanto oggi?".

Ai carabinieri che hanno fatto questo arresto, dico la cosa più banale e più vera: grazie per la fatica, per la sofferenza, per averci restituito la fiducia nello Stato e poi bisogna vedere, se questa fiducia nello Stato ci porterà anche a sapere delle cose. Non basta arrestare. Bisogna sapere perché è stato arrestato soltanto oggi, quando tutti sapevano da voci che arrivavano, dove si trovasse sempre in un certo periodo.

RITA DALLA CHIESA

UN GIOVANISSIMO MATTEO MESSINA DENARO CON LA SUA FAMIGLIA E IL PADRE FRANCESCO rita dalla chiesa foto di bacco (2)