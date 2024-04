AGNELLI SPENNATI! – IL GRUPPO GEDI, NEL 2023, HA PERSO 103 MILIONI. SENZA LA POLITICA DI CESSIONE E TAGLI DELL'AZIENDA, CHE E’ VALSA UNA PLUSVALENZA DI 43 MILIONI, IL PASSIVO SAREBBE STATO ANCORA PIÙ PESANTE (LO SCORSO ANNO GEDI HA VENDUTO "LA GAZZETTA DI MANTOVA" E I GIORNALI DEL NORDEST) - I RICAVI SONO CALATI A 480 MILIONI DAI 490 DEL 2022. MALE ANCHE I RICAVI CIRCOLANTI DEI PRODOTTI TRADIZIONALI E DAGLI ABBONAMENTI DIGITALI A QUOTA 170 MILIONI (-13% RISPETTO AL 2022)

Se alla fine del 2022 i tagli e le vendite dell’Espresso e della Nuova Sardegna hanno fatto sorridere un po’ i conti di Gedi, lo scorso anno non è andato altrettanto bene al gruppo editoriale controllato dalla famiglia Agnelli che edita Repubblica e La Stampa.

“Nel 2023 c’è stata una perdita netta di 103 milioni –si legge nell’annual report del Gruppo di proprietà di Exor comunicato alla Sec americana (in Italia il dato non è stato reso noto ancora) – contro un utile netto di 2 milioni dell’anno precedente”, quando per la prima volta dal 2016 Gedi era tornato in positivo beneficiando delle plusvalenze derivanti dalla cessione di due testate, oltre a una serie di tagli del costo del personale.

Stessa politica di cessione e tagli applicata anche nel 2023, che è valsa una plusvalenza di 43 milioni, senza i quali il passivo sarebbe stato ancora più pesante. Lo scorso anno Gedi ha venduto prima la Gazzetta di Mantova e poi tutti i giornali del Nordest (Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso, La Nuova di Venezia e Mestre, Il Corriere delle Alpi di Belluno, Il Messaggero Veneto e Il Piccolo di Trieste). I ricavi sono calati a 480 milioni dai 490 del 2022, quando già c’era stata una contrazione del 6%. Male anche i ricavi circolanti dei prodotti tradizionali e dagli abbonamenti digitali a quota 170 milioni (-13% rispetto al 2022).

La valorizzazione a bilancio della partecipazione di Exor in Gedi vale per la famiglia Agnelli 68 milioni contro i 167 del 2022. A salire di poco sono stati, invece, i ricavi pubblicitari (263 milioni, +3%). Per Gedi sono positivi gli effetti della trasformazione tecnologica: è proseguito il trend delle vendite di abbonamenti digitali in crescita del 50% rispetto all’anno precedente, ha spiegato il presidente di Exor John Elkann presentando il bilancio della Holding. […]

Per gli Agnelli, anche dopo la sfiducia votata dalla redazione di Repubblica al direttore Maurizio Molinari (ha inviato al macero 100mila copie diAffari&Finanza a causa del pezzo di apertura sugli intrecci economici Italia-Francia che parlava di Stellantis), le vendite paiono terminate: si terranno Repubblica e La Stampa. […]

