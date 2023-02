AGUZZATE LA VISTA: COSA C’È NEL NASO DI GIANLUCA GRIGNANI? – IL CANTANTE È STATO OSPITE DI MARA VENIER A “DOMENICA IN” E IN MOLTI HANNO NOTATO UNA STRANA MACCHIA ROSSA SUL SUO NASO. QUALCUNO SU TWITTER HA PARLATO DI SANGUE, ANCHE SE GUARDANDO BENE SEMBRA PIÙ UN GRAFFIO – “IL MANCATO PREMIO DELLA CRITICA? SONO CONTENTO, SE MI RICORDO DI CHI L’HA VINTO TRA QUALCHE ANNO…”

gianluca grignani a domenica in 2

Estratto da www.liberoquotidiano.it

Preoccupazione ieri a Domenica In: Gianluca Grignani è stato ospite di Mara Venier per parlare della sua esperienza al Festival di Sanremo e del brano portato in gara. Mentre il cantante parlava in studio, da casa molti telespettatori si sono accorti di una strana macchia rossa alla base del suo naso. Qualcuno si è anche preoccupato e ha pensato, come si legge sui social, che potesse trattarsi di sangue. Guardando bene però sembra più un graffio.

“Sono molto felice di essere qui. Io e te poi ci conosciamo da tanti anni. […] Se ho dormito bene? Nì, io non dormo molto, sono un po’ nottambulo. A volte capita che non dormo nemmeno. Su tre giorni ne dormo uno e mezzo. Ho lo studio in casa e lavoro spesso. Se mi viene l’ispirazione entro in studio".

gianluca grignani a domenica in 1

[…] Sul mancato premio della critica […]: "Potrei essere polemico e lo sai che sarei capace di farlo […], però dirò solo due cose. Sono contento, se mi ricordo di chi l’ha vinto tra qualche anno e non faccio nomi. Però il vero premio l’ho preso dalla gente, il premio dato dalle persone. Questa per me è una cosa molto importante”.

gianluca grignani a domenica in 4 tweet sulle narici di grignani a domenica in tweet sulle narici di grignani a domenica in gianluca grignani a domenica in 5 gianluca grignani a domenica in 3