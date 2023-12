AHI AI! – IL “NEW YORK TIMES” FA CAUSA A “OPENAI” E MICROSOFT PER VIOLAZIONE DEL COPYRIGHT: LA COLPA? AVER UTILIZZATO GLI ARTICOLI DEL QUOTIDIANO PER ADDESTRARE CHATGPT, CHE ORA FAREBBE CONCORRENZA SLEALE AI CRONISTI– LA POLEMICA È SCIVOLOSA: INNANZITUTTO PERCHÉ I CONTENUTI DEL QUOTIDIANO SONO TUTTI SOTTO PAYWALL, QUINDI È PRESUMIBILE CHE QUEGLI ARTICOLI SIANO STATI PAGATI. E POI, ESTREMIZZANDO: QUALSIASI LETTORE CHE SI INFORMA LEGGENDO IL “TIMES” "APPRENDE" QUALCOSA, E PUÒ DIVENTARE UN OTTIMO GIORNALISTA. ANCHE IN QUESTO CASO È CONCORRENZA SLEALE? PENSINO A TROVARE LE NOTIZIE: PER QUELLE SERVE UN FATTORE UMANO CHE , AL MOMENTO, NESSUNA TECNOLOGIA AL MONDO POSSIEDE...

Estratto da www.corriere.it

ROBOT GIORNALISTA - IMMAGINE CREATA DALL INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI MIDJOURNEY 1

Il New York Times ha citato in giudizio OpenAI, la società che ha creato e gestisce ChatGpt, e Microsoft per violazione del copyright, affermando che milioni di articoli sono stati utilizzati per addestrare dei chatbot che ora competono con il giornale. La causa non specifica una richiesta monetaria esatta, ma chiede «miliardi di dollari in danni statutari e reali» e lo stop ai modelli di chatbot e dei dati di addestramento che utilizzano materiale protetto da copyright.

Si tratta di un caso che potrebbe stabilire un precedente molto importante e definire i contorni legali delle emergenti tecnologie di intelligenza artificiale generativa, oltre ad avere conseguenze sull'industria dell'informazione. [...]

articolo di yahya r. sarraj per il new york times THE WOKE TIMES - MEME DI ELON MUSK sede del new york times a manhattan

