IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA? TANTO LO SO CHE SIETE GIÀ IN FISSA PER “THE LAST OF US” INCREDIBILE E RICCHISSIMA SERIE DI HBO/SKY DELLA QUALE TROVATE ORA SOLO LE PRIME DUE PUNTATE - SOLO AI CINEFILI OLTRANZISTI PROPONGO UNA VISIONE ATTENTA SU MUBI DEL BELLISSIMO E SFORTUNATO FILM “UNDER THE SILVER LAKE”. ANDREW GARFIELD È FAVOLOSO, LA SCENEGGIATURA UN VERO PUZZLE. ASSOLUTAMENTE DA VEDERE… - VIDEO