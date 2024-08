11 ago 2024 12:20

AHI TECH! – ALTRI GUAI PER GOOGLE: DOPO LA SENTENZA CHE HA CONDANNATO IL MOTORE DI RICERCA COME MONOPOLISTA, IL "FINANCIAL TIMES" HA SMASCHERATO UN ACCORDO SEGRETO TRA GOOGLE E “META” A DANNO DEGLI ADOLESCENTI - L’INTESA PREVEDEVA DI COLLABORARE A UN PROGETTO DI MARKETING CHE SI RIVOLGEVA AI RAGAZZI TRA I 13 E I 17 ANNI - A LORO SAREBBERO STATI MOSTRATI SPOT SU YOUTUBE, PER SPINGERLI SU INSTAGRAM, VIOLANDO LE REGOLE CHE IMPEDISCONO IL MARKETING PERSONALIZZATO AI MINORENNI…