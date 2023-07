AIUTO, MI SI E’ RISTRETTA LA SCHLEIN – ELLY TEME IL FLOP E TRASFORMA LA GRANDE MANIFESTAZIONE ANNUNCIATA PER META’ LUGLIO A NAPOLI CONTRO L’AUTONOMIA IN UN CONVEGNUCCIO PER POCHI INTIMI. PESA LA GUERRA CONTRO DE LUCA, ISPIRATA DAL FEDELISSIMO DI ELLY, MARCO SARRACINO, CHE HA ORGANIZZATO L’EVENTO SENZA COINVOLGERE NESSUN DIRIGENTE PARTENOPEO. AVANTI COSI’, VERSO NUOVI DISASTRI…

Dagonota

elly schlein

Doveva essere una manifestazione di popolo contro l’Autonomia differenziata, e invece è diventata un convegno: due settimane fa, nella sua relazione in Direzione Nazionale, la segretaria del Pd Elly Schlein aveva annunciato per metà luglio “una grande iniziativa” per protestare contro il Ddl Calderoli.

Per garantirsi la riuscita dell’evento, previsto a Napoli, Elly aveva chiesto un aiuto a Vincenzo De Luca, ma il “no” del presidente della Regione, uno di quelli che riesce ancora a mobilitare un po’ di persone, ha fatto cambiare idea alla segretaria, che con lo “sceriffo” è in guerra totale.

vincenzo de luca infuriato 8

Così, ieri, è stata annunciata una iniziativa non in piazza ma tra le mura della Fondazione Foqus, ai Quartieri Spagnoli. Il comunicato stampa appena diffuso ha colto di sorpresa tutti, a partire dai dirigenti partenopei dei Dem, neanche informati di luogo e programma. A organizzare tutto sarebbe stato il deputato Marco Sarracino, fedelissimo della Schlein e nemico giurato di De Luca.

Autonomia: il 14 e 15 luglio a Napoli l'iniziativa Pd

(ANSA) - "Il 14 e 15 luglio, nell'ambito dell'estate militante, ci ritroveremo a Napoli, a Foqus, nel cuore dei quartieri spagnoli, per difendere la sanità pubblica, la scuola, i servizi alle persone. Per ribadire la nostra netta contrarietà al ddl Calderoli sulla autonomia differenziata perché senza il Mezzogiorno l'Italia non cresce.

marco sarracino

Lo faremo come sempre in maniera aperta, con tutte e tutti coloro che intendono partecipare e portare il proprio contributo, con i nostri amministratori locali, con il mondo dei saperi, del lavoro, dell'economia e della società civile. La due giorni sarà conclusa dalla segretaria nazionale Elly Schlein". Così in una nota il Partito Democratico. (ANSA).

vincenzo de luca infuriato 1 giuseppe conte elly schlein 3