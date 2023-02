AIUTO: NEMMENO IL WESTERN SI SALVA DALLA FLUIDITÀ – CADONO LE ULTIME CERTEZZE ANCHE SUL GENERE PIÙ MACHO DI TUTTI: ARRIVA SU SKY LA SERIE DI FRANCESCA COMENCINI, “DJANGO”, IN CUI IL PROTAGONISTA NON SOLO HA UN’AMATISSIMA MOGLIE, MA ANCHE UNA GRANDE PASSIONE PER IL COGNATO – ALTRO CHE JOHN WAYNE: ORMAI SIAMO RIDOTTI AL DJANGO FLUIDO… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Stefania Ulivi per il "Corriere della Sera"

la serie django di francesca comencini 9

«Il western è un genere fantastico: contiene cose antiche e moderne che rendono possibile la sua continua reinvenzione». Quella operata da Francesca Comencini — direttrice artistica della serie Django , dal 17 febbraio su Sky e in streaming su Now — insieme agli sceneggiatori Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli su una materia delicata come il classico di Sergio Corbucci è partita dalla domanda: cos’è un cowboy? La risposta ha lo sguardo ferito e sfuggente di Matthias Schoenaerts, Julian Wright, detto Django.

la serie django di francesca comencini 6

«Un personaggio che ci ha permesso di resettare i codici del virile, restituendo un nuovo punto di vista sulla mascolinità. È un uomo che ha perso tutte le certezze, cerca una seconda possibilità — racconta la regista che ha diretto i primi quattro dei dieci episodi, gli altri affidati a David Evans e Enrico Maria Artale —. Un lupo solitario pieno di misteri e ferite. Ha un cuore caldo, quasi incandescente, in una cornice molto fredda».

la serie django di francesca comencini 4

Che non basta a cancellare il tormento dei legami perduti.

La moglie, amatissima. E, sorpresa, anche un uomo, il cognato Elijah. Django fluido?

«La sua è una forma di inquietudine che lo porta a cercare sempre qualcosa di più e gli fa vivere l’amore in diverse forme. È un uomo di passioni. Pronto a tutto per ricucire il legame con la figlia».

[…]

la serie django di francesca comencini 5

«Django ha alle spalle situazioni molto dure. Per sostentare la famiglia è stato costretto a tirare fuori una durezza estrema. E l’ha pagato caro. La sua rottura del tabù è concedersi la fragilità e la tenerezza — sottolineano Ravagli e Fasoli — . Amare la famiglia e la moglie non esclude la possibilità di un sentimento profondo per un uomo. Il prototipo del cowboy è il John Wayne di Ombre rosse che vediamo andare verso il sole. Il nostro è un uomo che non sempre sa dove andare. Accetta di non dovere essere lui il pilastro. È un valore positivo».

la serie django di francesca comencini 2 DJANGO LA SERIE la serie django di francesca comencini 7 DJANGO LA SERIE 3 DJANGO LA SERIE 3 DJANGO LA SERIE 3 la serie django di francesca comencini 1 la serie django di francesca comencini 3