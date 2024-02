19 feb 2024 12:20

ALDISSIMO GRASSO! - “‘ROMA, SANTA E DANNATA’ DI ROBERTO D’AGOSTINO E MARCO GIUSTI È IL PIÙ BEL DOCUMENTARIO FINORA GIRATO NON SU ROMA MA SULL’IDEA DI ROMA” - “L’IDEA DI FONDO È CERCARE DI CAPIRE IN COSA CONSISTA QUESTA ETERNITÀ. NON NELLE VESTIGIA DEL PASSATO, NON NELLA ROMA CAPOCCIA MA NEL LEGAME OSCURO CHE DA SEMPRE LEGA CINICAMENTE LA CIALTRONERIA ALL’EFFERVESCENTE CIRCOLAZIONE DELLE IDEE” - ''C’È UN’OSSERVAZIONE DI DAGO CHE È LA CHIAVE INTERPRETATIVA DI TUTTO IL DOC: “A ROMA NON C’È NIENTE DI PIÙ VIVO DI UN FUNERALE. ALLA FINE, COMMENTANO: CHE FUNERALE, MEGLIO DI UNA FESTA!”- (IL DOCUFILM E' VISIBILE SU RAIPLAY) - VIDEO