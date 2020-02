ALDO BUSI ESALTA "THE NEW POPE": "UN’APOCALISSE ALLA PORTATA DI TUTTI. MAI VISTO NIENTE DI PIÙ ISTRIONICO, INCANTATORE, AFFASCINANTE E SCRITTO DA VERI MAESTRI DEL CINEMA, DAI TEMPI DI ‘A QUALCUNO PIACE CALDO’ E ‘PULP FICTION’" - VIDEO

Estratto dall'articolo di Aldo Busi per “il Fatto Quotidiano”

Ho visto le prime cinque puntate di The New Pope di Sorrentino, della serie precedente non avevo guardato un fotogramma, non gli davo uno sputo (...)

(...) Di fila, saranno un cinque ore con le minzioni d' obbligo: mai visto niente di più istrionico, incantatore, affascinante e scritto da veri maestri del cinema, autoriale e sperimentale senza fartelo pesare un solo istante dai tempi di A qualcuno piace caldo e Pulp Fiction; ho ammirato la tessitura puntigliosa, sfuggente solo in apparenza, ogni dettaglio della quale, prima buttato lì, ritorna con un suo inaspettato rilievo, e anche le storie collaterali sono intriganti, con talune comparse che si rivelano nello svolgersi degli eventi sempre più protagoniste;

una Venezia fotografata come non ricordavo da anni, di sfuggita, monumentale eppure evanescente, niente di documentar-turistico, splendidi i costumi, mai un anacronismo in un siffatto e gigantesco arazzo pieno di perle forse comiche forse no (vi è citata tale Meghan, al momento, 2025, amante del candidato nuovo papa di origini anglosassoni, ennesimo colpo di genio con vigliaccata incorporata degli scaltrissimi sceneggiatori), deliziose le musiche da birichina messa rock e da urlo i testi delle canzoni (ah, che ritmico incanto ormonale quella voce, solo per caso femminile, che di sé sussurra "I am a good time girl"!), e gli attori e le attrici principali - che sono parecchi e a pari merito di bravura e parimenti cruciali per la trama - magistrali, coerenti al ruolo senza un inciampo o una distrazione fuori registro.

Dapprima ho rimpianto che la versione datami non fosse in originale ma poi ho concluso che solo la lingua italiana poteva conferire a quei dialoghi dalla cifra sadiana la leggera, ironica, drammatica con mondanità e inverosimile, retorica ampollosità che gli ingenui presuppongono nella bocca degli aristocratici (tali se anche della Finanza) e dei potenti, cardinali e papi in primis, che poi tra di loro nella vita di tutti i giorni (lo so per esperienza, papi esclusi) parlano invece con la medesima aulica finezza dell' ultima zoccola di Borsa e di sagrestia (tanto l' una è l' anticamera dell' altra).

Aspetto con allegria - e parecchia gioia della mente estetica - le altre quattro puntate e ho scritto questo articolo, immoralmente gratis, quale "grazie" dovuto a tutti quanti hanno contribuito a questa opera d' arte che riordina il caos psicotico delle umane e gementi genti che stanno sopra e che stanno sotto in una cornice di struttura ferrea eppure evanescente per i prodigi della forma e le sinapsi di sostanza che regala di attimo in attimo.

