“SENZA AIUTI NON POSSIAMO RIAPRIRE” – IL CENTRO DI ROMA È TAPPEZZATO DI CARTELLI CONTRO IL GOVERNO, CHE NON STA FACENDO ABBASTANZA PER IMPEDIRE CHE MIGLIAIA DI PERSONE RIMANGANO SENZA LAVORO – TRA VIA DEL CORSO, VIA DEL BABUINO E VIA RIPETTA È TUTTA UNA SFILATA DI CARTELLI "AFFITTASI/VENDESI" E SARACINESCHE CHE RIMARRANNO ABBASSATE ANCHE NELLA FASE TRE – IN QUESTE CONDIZIONI IN MOLTI NON RIAPRIRANNO PIÙ… – VIDEO