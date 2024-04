ALEC BALDWIN COME IL CAVALIERE NERO, NON JE DEVI CAGA’ ER CAZZO! – DOPO CHE UN’ATTIVISTA FILO-PALESTINESE HA SFRACASSATO GLI ZEBEDEI ALL’ATTORE PUNTANDOGLI IL CELLULARE CONTRO (“DÌ ‘PALESTINA LIBERA’ E TI LASCERÒ IN PACE"), BALDWIN HA SBROCCATO E HA COLPITO IL TELEFONO DELLA DONNA, FACENDOLO CADERE - LA STAR DEL CINEMA STAVA PRENDENDO UN CAFFE' A NEW YORK, QUANDO LEI HA INIZIATO A IMPORTUNARLO, FACENDO RIFERIMENTO A QUANTO ACCADUTO SUL SET DI RUST (BALDWIN SPARO' E UCCISE PER SBAGLIO UNA DONNA) - VIDEO

Estratto dell’articolo di A.C. per www.today.it

alec baldwin fa cadere telefono a un attivista filo palestinese 2

Il noto attore Alec Baldwin è stato preso di mira da un'attivista pro-Palestina mentre si trovava in un bar di New York. Nel video si sente la donna chiedere ripetutamente all'attore di dire "Palestina libera"; per poi fare alcuni riferimenti alla sua incriminazione per omicidio colposo dopo la morte della direttrice della fotografia sul set di Rust, nell'ottobre del 2021.

"Alec, per favore, puoi dire 'Palestina libera' una volta?" chiede l'attivista mentre Baldwin è in piedi nella caffetteria, apparentemente parlando al cellulare. "Perché hai ucciso quella donna? Hai ucciso quella signora e non hai avuto il carcere?".

"Dì "Palestina Libera Alec", solo una volta, e ti lascerò in pace". "Poi ti lascio in pace, te lo giuro", prosegue la donna, per poi aggiungere: "Dì 'fanculo Israele, fanculo il sionismo', per favore dillo". A quel punto Baldwin, spazientito, sembra dare un colpo sul telefono per toglierlo dalle mani della donna e impedire quindi di continuare a riprendere la scena. Il video continua a rimbalzare su sociale e testate giornalistiche compresa la tv israeliana. [...]

alec baldwin fa cadere telefono a un attivista filo palestinese 5 alec baldwin fa cadere telefono a un attivista filo palestinese 4 alec baldwin la pistola con cui ha sparato alec baldwin alec baldwin alec baldwin fa cadere telefono a un attivista filo palestinese 3