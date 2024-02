13 feb 2024 15:43

ALESSANDRO CATTELAN A SANREMO? UN FLOP ANNUNCIATO – DOPO IL DISASTROSO “DA GRANDE” SU RAI 1, L’EX CONDUTTORE DI “X FACTOR”, CHE DOVEVA ESSERE LA STELLINA DI VIALE MAZZINI, VIENE LANCIATO DA FIORELLO IN COPPIA CON LA CLERICI PER CONDURRE IL FESTIVAL. MOLTI SI RICORDANO LA NON MEMORABILE PERFORMANCE AL FIANCO DI LAURA PAUSINI E MIKA ALL’EUROVISION SONG CONTEST - UNA SOLUZIONE PER "SALVARE" CATTELAN SAREBBE QUELLO DI METTERLO SOTTO LA TUTELA DI GIANNI MORANDI E AFFIANCARLO A UNA BONONA…