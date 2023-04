ALFONSO SIGNORINI A ROTTA DI COLLU – "SIAMO IN UN PAESE IN CUI UNA CERTA DANIELA COLLU, CHE PUBBLICA UN SUO LIBRO E GUADAGNA FIOR DI SOLDI CON MONDADORI, NEI SUOI PROFILI SOCIAL AUGURA LA MORTE A SILVIO BERLUSCONI. DOVE SONO GLI INTELLETTUALI DI SINISTRA? I PALADINI DEL POLITICAMENTE CORRETTO? FOSSI IL MIO EDITORE LA CACCEREI DALLA MONDADORI A CALCI NEL SEDERE, MA MARINA BERLUSCONI È UNA SIGNORA E TEMO…"

Estratto dell’articolo di Alfonso Signorini per “Chi”

alfonso signorini

Care lettrici, cari lettori, quando ci accorgeremo che il politicamente corretto, nuovo mantra ideologico dei nostri tempi, è peggio del fascismo sarà troppo tardi.

Viviamo in un Paese in cui (...) una certa Daniela Collu, autrice della Mondadori, che pubblica un suo libro con Mondadori, che guadagna fior di soldi con Mondadori, nei suoi profili social augura la morte a Silvio Berlusconi, che lotta per la vita in un letto di terapia intensiva, e nessuno dice nulla. Dove sono gli intellettuali di sinistra?

daniela collu 4

I paladini del politicamente corretto? Quelli che si indignano per qualsiasi cosa? Non preoccupatevi: nessuno dirà nulla perché le coscienze di certa gente si turbano solo a comando. Quanto alla Collu, fossi il mio editore la caccerei dalla Mondadori a calci nel sedere, ma Marina Berlusconi per fortuna è una signora e temo non mi dia retta. Alla prossima!

