ALGORITMO, PREGA PER NOI – IL GESUITA ROBERTO BUSA È STATO UNO DEI PIONIERI DELL'INFORMATICA APPLICATA ALLA LINGUISTICA – LA IBM GLI FORNÌ I MEZZI E LUI NEL 1980, CREÒ L’IPERTESTO E GLI ALGORITMI PER COMPRIMERE L'INTERA OPERA DI SAN TOMMASO D’AQUINO IN UN SOLO CD-ROM – DON FILIPPO DI GIACOMO: “SECONDO IL TEOLOGO TEDESCO THOMAS MARSCHLER LE CATEGORIE FILOSOFICHE DI TOMMASO D’AQUINO FORNISCONO LE ARGOMENTAZIONI PER LA ‘REGOLAMENTAZIONE’ DELL'IA…”

Estratto dell’articolo di Filippo Di Giacomo per “il venerdì di Repubblica”

San Tommaso d'Aquino e l'Intelligenza Artificiale? Pare che il principe della filosofia (e della teologia) cattolica, dopo otto secoli, ami confluire ancora nella modernità. Dal 1949 al 2011 ha giocato con i calcolatori a schede che stavano anticipando i computer, grazie al gesuita Roberto Busa, quando la IBM gli fornì i mezzi per realizzare il monumentale Index Thomisticus che nel 1980 vide la luce: 56 volumi, 11 milioni di parole analizzate […]

Per arrivare a quel primo traguardo, Padre Busa dovette "inventare" la odierna "linguistica computazionale" e poi perfezionarla man mano che il suo Index transitava dalle schede perforate ai nastri magnetici, ai cd-rom (suoi gli algoritmi per comprimere l'opera in un solo disco), all'ipertesto consultabile e nel 2005 all'arrivo sul web.

San Tommaso è entrato nella storia dell'editoria perché la sua Opera è stata la prima ad essere pubblicata con le nuove tecnologie.

Padre Roberto Busa uno dei pionieri (se non il primo) dell'informatica applicata alla linguistica. Ma non è tutto. In un'interessante intervista sul sito ACI Stampa il teologo tedesco Thomas Marschler, titolare della cattedra di Dogmatica presso l'Università di Augusta, è convinto che le categorie filosofiche dell'Aquinate forniscano preziose e robuste argomentazioni per quella "regolamentazione" dell'IA che, a scanso di enormi pericoli, sembra essere una necessità.

Per Marschler «Tommaso incoraggia anche i cattolici a pensare se ciò che è tecnicamente fattibile è sempre ciò che dovremmo attuare nelle nostre azioni». Certo, bisogna essere coscienti che «la più recente tecnologia non sempre ci aiuta a raggiungere il vero obiettivo della nostra vita e a diventare buoni e felici come persone».

San Tommaso d'Aquino non è stato mai proclamato "dottore della Chiesa". Sarà l'IA a conferirgli il titolo?

