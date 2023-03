DANDOLATE PER “OGGI”: COME MAI LUCIA BORGONZONI, SOTTOSEGRETARIO ALLA CULTURA, NON SI PERDE UNA PUNTATA DE “I FATTI VOSTRI”?

Alberto Dandolo per Oggi

fiore asia argento

Continuano senza sosta i provini per definire il cast della prossima edizione de L'Isola dei famosi che anche quest'anno verrà condotta da Ilary Blasi. Forse non tutti sanno che tra i concorrenti ci sarà Fiore Argento sorella maggiore di Asia. Quest'ultima, che da anni rifiuta le laute offerte economiche di Mediaset per prendere parte al programma, pare non abbia inizialmente preso bene la notizia dell'ingresso della sorella nel noto reality. La ragione? Teme che possa raccontare per ingenuità fatti e circostanze private che riguardano la famiglia.

Lucia Borgonzoni, vice ministro alla Cultura, ha una vera e propria passione per una trasmissione televisiva di cui cerca di non perdersi nemmeno una puntata. Trattasi de I fatti vostri, longevo programma di Rai 2 firmato da Michele Guardi' e condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi. Forse non tutti sanno che il fortunato show della seconda rete a breve andrà in onda anche di sabato, pernla gioia della nota e potente politica della Lega.

LUCIA BORGONZONI

Paola e Chiara hanno spopolato all'ultima edizione del Festival di Sanremo con la loro canzone Furore che risulta essere uno dei brani più trasmessi dalle più importanti radio italiane. Forse non tutti sanno che dietro la reunion delle due sorelle c'è il cantautore Luca Vismara, ex concorrente di Amici e molto amico delle due artiste milanesi. È stato infatti Vismara a metterle in contatto con il duo di produttori internazionali Merk & Kremont che hanno deciso di investire e puntare su di loro.

