1 mar 2023 17:06

ALLACCIATEVI LE CINTURE: SANTA CECILIA PRENDE IL VOLO – IN POLE PER LA SUCCESSIONE DI SIR ANTONIO PAPPANO COME DIRETTORE MUSICALE DELL’ORCHESTRA DI SANTA CECILIA C’E’ DANIEL HARDING, LA BACCHETTA PRODIGIO CHE LAVORA PER AIR FRANCE COME PILOTA D’AEREO. SCOPERTO DA ABBADO E GRANDE TIFOSO DEL MANCHESTER UNITED, HARDING HA VOLATO QUASI DAPPERTUTTO. GLI MANCA SOLO ROMA…