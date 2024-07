2 lug 2024 13:14

ALLISCIA OGGI, INCASSA DOMANI – CONCITA BORRELLI, AUTRICE DI BRUNO VESPA FINITA NEL TRITACARNE PER UN TWEET IN CUI SI SPERTICAVA IN LODI DI GIORGIA MELONI, AVRÀ UN PROGRAMMA IN RAI: DOPO AVER INCENSATO LA DUCETTA, TRASFORMATA IN UNA SORTA DI MADONNINA (“OCCHI BELLISSIMI, ELEGANTE COLORE DI CAPELLI, LABBRA ROSEE”), ORA BORRELLI PRESENTERÀ, NEL SABATO POMERIGGIO DI RAI2, “LA MIA METÀ”, PROGRAMMA GESTITO DALLA DIREZIONE APPROFONDIMENTI, GUIDATA DA PAOLO CORSINI…