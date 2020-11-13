FABRIZIO CORONA MASSIMO GILETTI fabrizio corona presenta il suo libro con massimo giletti selfie giletti corona FABRIZIO CORONA GILETTI NINA MORIC
ALT! GILETTI DI BACCALÀ INCORONA CORONA E PREPARA I FUOCHI D’ARTIFICIO! “PREPARATEVI, DOMENICA SERA PARLERÒ DI TUTTO, MA PROPRIO TUTTO. LA MIA VITA. SENZA FILTRI. SENZA BLOCCHI. CON GILETTI. E CI SARÀ ANCHE ASIA ARGENTO”. SENZA BLOCCHI È UNA FRECCIATINA ALLA D’URSO CHE INTERRUPPE IL COLLEGAMENTO? “NON È L’ARENA” (ANZI, “NON È CORONA”) ANDRÀ IN ONDA PROPRIO CONTRO IL “LIVE” DI BARBARIE - NINA MORIC ALL’ATTACO: “RACCONTERAI ANCHE QUANTI SOLDI MI DEVI? LA CIFRA È DI 6 ZERI”-
FABRIZIO CORONA MASSIMO GILETTI fabrizio corona presenta il suo libro con massimo giletti selfie giletti corona FABRIZIO CORONA GILETTI NINA MORIC
CI VUOLE NINA ZILLI PER SPIEGARE IL COVID AI NEGAZIONISTI: ALTRO CHE INFLUENZA, IL VIRUS TI FA ESPLODERE LA TESTA E COLPISCE I NOSTRI PUNTI DEBOLI. A ME E’ VENUTA UN’OTITE FORTISSIMA - LA CANTANTE GIOISCE SUI SOCIAL PER AVER SUPERATO LA MALATTIA E RACCONTA TUTTI I SINTOMI (CHE NON SONO ANCORA PASSATI) – VIDEO
MA È POSSIBILE CHE NEL FONDO COVID CREATO PER AIUTARE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CI SIANO SOLO 4 MILIARDI? LA BOZZA DELLA MANOVRA: DALL’ASSEGNO PER I FIGLI ALLE PENSIONI, CONFERMATE LE MISURE APPROVATE (SALVO INTESE) LO SCORSO 17 OTTOBRE. STOP AI CONTRIBUTI PER CHI ASSUME UNDER 35 AL SUD. IL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI ESTESO AL 31 MARZO. IL FONDO COVID ANDRÀ RAFFORZATO LASCIANDO CORRERE ANCORA DI PIÙ IL DEFICIT. CI SARA’ BISOGNO DI UN NUOVO VOTO A MAGGIORANZA QUALIFICATA IN PARLAMENTO…
VINCENT O PERDENT? - BOLLORÉ PRONTO A RIVOLGERSI ALLA COMMISSIONE EUROPEA CONTRO L'EMENDAMENTO SALVA-MEDIASET. VIVENDI SI È GIÀ MOSSA INFORMALMENTE CON BRUXELLES PER SOSTENERE CHE LA NORMA VIOLA LE NORME EUROPEE - MA ANCORA NON C'È IL DECRETO E DUNQUE NON CI PUÒ ESSERE LA CONTESTAZIONE. E I FRANCESI SONO PRONTI A INVESTIRE DELLA FACCENDA PURE MACRON. CHE IN QUANTO A PROTEZIONISMO E NAZIONALISMO PERÒ, NON PUÒ DARE LEZIONI A NESSUNO…
ALLA RICERCA DELLA SESSUALITÀ PERDUTA – CELEBRE CREATRICE DI GIOIELLI EROTICI, BETONY VERNON È ANCHE ANTROPOLOGA DELL’EROTISMO. MOLTO SORPRENDENTE: “IL SESSO NON PUÒ RIDURSI ALL’ATTO MECCANICO DELLA PENETRAZIONE. CHI PENSA DI LIMITARE IL SESSO ALLA SOLA SFERA FISICA DANNEGGIA INEVITALBILMENTE IL CORPO, CHE È TUTT’UNO CON MENTE E SPIRITO - SE COLTIVASSIMO MAGGIORMENTE L’AMORE CI SAREBBE MOLTO PIÙ PIACERE, SANO E CONDIVISO – IL SESSO È IL GRANDE ASSENTE AL TEMPO DEL COVID….” - VIDEO
“EVRA, SEI UN TOPO DI FOGNA” – L’EX JUVENTINO SI FIDANZA CON LA MODELLA MARGAUX ALEXANDRA E L'EX MOGLIE NON LA PRENDE BENE – IL FRANCESE HA DATO L'ANNUNCIO AI FAN VIA SOCIAL CON UN POST SDOLCINATO - IL MESE SCORSO LA SIGNORA SANDRA, SPOSATA NEL 2007, AVEVA DEMOLITO EVRA, CHE GIA’ AVEVA AVUTO DUE FIGLI DA UN'ALTRA DONNA…
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
“SERVE IL LOCKDOWN A MILANO, GENOVA, TORINO E NAPOLI” - WALTER RICCIARDI: “LA SEMPLICE RACCOMANDAZIONE A NON MUOVERSI DI CASA RIDUCE DEL 3% L'INCIDENZA DEI CONTAGI, IL LOCKDOWN DEL 25%. SE A QUESTO ACCOPPIAMO LO SMART WORKING, CHE VALE UN ALTRO 13% E IL 15% DETERMINATO DALLA CHIUSURA DELLE SCUOLE SI ARRIVA A QUEL 60% CHE SERVE PER RAFFREDDARE L'EPIDEMIA - IL RINVIO DI RICOVERI E INTERVENTI STA FACENDO AUMENTARE DEL 10 PER CENTO LA MORTALITÀ PER MALATTIE ONCOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI”
“SE NON C’È UN CAMBIO DI ATTEGGIAMENTO L’UNICA ARMA È IL LOCKDOWN ASSOLUTO” – L’IMMUNOLOGA ANTONELLA VIOLA: “L’APERITIVO VA BENISSIMO CON IL PARTNER MA NON CON 5/6 AMICI” – “QUANDO IL SISTEMA VA IN SATURAZIONE, COME IN QUESTA FASE, ANCHE I DATI NON SONO PARTICOLARMENTE AFFIDABILI” – “LE AVANCES SUL WEB? SONO AUMENTATE, PRIMA ERANO MOLTO CARINE, ORA C’È CHI VA DRITTO AL SODO E FA QUALCHE RICHIESATA UN PO’ PESANTE…”