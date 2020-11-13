ALT! GILETTI DI BACCALÀ INCORONA CORONA E PREPARA I FUOCHI D’ARTIFICIO! “PREPARATEVI, DOMENICA SERA PARLERÒ DI TUTTO, MA PROPRIO TUTTO. LA MIA VITA. SENZA FILTRI. SENZA BLOCCHI. CON GILETTI. E CI SARÀ ANCHE ASIA ARGENTO”. SENZA BLOCCHI È UNA FRECCIATINA ALLA D’URSO CHE INTERRUPPE IL COLLEGAMENTO? “NON È L’ARENA” (ANZI, “NON È CORONA”) ANDRÀ IN ONDA PROPRIO CONTRO IL “LIVE” DI BARBARIE - NINA MORIC ALL’ATTACO: “RACCONTERAI ANCHE QUANTI SOLDI MI DEVI? LA CIFRA È DI 6 ZERI”

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MA È POSSIBILE CHE NEL FONDO COVID CREATO PER AIUTARE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CI SIANO SOLO 4 MILIARDI? LA BOZZA DELLA MANOVRA: DALL’ASSEGNO PER I FIGLI ALLE PENSIONI, CONFERMATE LE MISURE APPROVATE (SALVO INTESE) LO SCORSO 17 OTTOBRE. STOP AI CONTRIBUTI PER CHI ASSUME UNDER 35 AL SUD. IL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI ESTESO AL 31 MARZO. IL FONDO COVID ANDRÀ RAFFORZATO LASCIANDO CORRERE ANCORA DI PIÙ IL DEFICIT. CI SARA’ BISOGNO DI UN NUOVO VOTO A MAGGIORANZA QUALIFICATA IN PARLAMENTO…

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ALLA RICERCA DELLA SESSUALITÀ PERDUTA – CELEBRE CREATRICE DI GIOIELLI EROTICI, BETONY VERNON È ANCHE ANTROPOLOGA DELL’EROTISMO. MOLTO SORPRENDENTE: “IL SESSO NON PUÒ RIDURSI ALL’ATTO MECCANICO DELLA PENETRAZIONE. CHI PENSA DI LIMITARE IL SESSO ALLA SOLA SFERA FISICA DANNEGGIA INEVITALBILMENTE IL CORPO, CHE È TUTT’UNO CON MENTE E SPIRITO - SE COLTIVASSIMO MAGGIORMENTE L’AMORE CI SAREBBE MOLTO PIÙ PIACERE, SANO E CONDIVISO – IL SESSO È IL GRANDE ASSENTE AL TEMPO DEL COVID….” - VIDEO

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“SERVE IL LOCKDOWN A MILANO, GENOVA, TORINO E NAPOLI” - WALTER RICCIARDI: “LA SEMPLICE RACCOMANDAZIONE A NON MUOVERSI DI CASA RIDUCE DEL 3% L'INCIDENZA DEI CONTAGI, IL LOCKDOWN DEL 25%. SE A QUESTO ACCOPPIAMO LO SMART WORKING, CHE VALE UN ALTRO 13% E IL 15% DETERMINATO DALLA CHIUSURA DELLE SCUOLE SI ARRIVA A QUEL 60% CHE SERVE PER RAFFREDDARE L'EPIDEMIA - IL RINVIO DI RICOVERI E INTERVENTI STA FACENDO AUMENTARE DEL 10 PER CENTO LA MORTALITÀ PER MALATTIE ONCOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI”

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