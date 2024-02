ALT! I TESTIMONIAL DELLA U-POWER A SANREMO ERANO DUE E NON UNO – OLTRE A JOHN TRAVOLTA, ANCHE DILETTA LEOTTA, CHE SI AGGIRA IN QUESTI GIORNI NELLA CITTÀ LIGURE, È UNO DEI VOLTI DEL BRAND DI SCARPE DA LAVORO – OTTAVIO CAPPELLANI: “SUL SITO DELLA U-POWER ERA GIÀ DA TEMPO ANNUNCIATA UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA ‘MEDIA’ CON LA STESSA DILETTA LEOTTA PIÙ UNA “SPECIAL STAR”, PROPRIO AL FESTIVAL DI SANREMO, IL 7 FEBBRAIO. COSA NON CI TORNA? I VERTICI RAI HANNO DETTO CHE…”

Estratto dell’articolo di Ottavio Cappellani per www.mowmag.com

diletta leotta u power 4

Ci sono alcune notizie che non sono state date (o che non sono state scovate) nella faccenda delle U-Power indossate da John Travolta. Innanzitutto, i testimonial della U-Power, in questa edizione del Festival di Sanremo, erano due e non uno: John Travolta e Diletta Leotta (che lavora con il brand già almeno dal 2021, quando è stata protagonista dello spot-tv del marchio).

Seconda e più importante faccenda sul sito della U-Power era già da tempo annunciata una campagna pubblicitaria “media” con la stessa Diletta Leotta più una “Special Star”, proprio al Festival di Sanremo, […] proprio il 7 febbraio.

Voi avete visto “special star” testimonial della U-Power a Sanremo oltre Diletta Leotta durante la prima serata e John Travolta il 7 febbraio? Ci sfugge qualcosa o qualcosa davvero non torna nella narrazione di Amadeus e dei vertici Rai?

la repubblica : “ john travolta non ha firmato la liberatoria, l’esibizione non sarà mai più trasmessa in tv”



LA COMPARSATA DI JOHN TRAVOLTA A SANREMO SUL SITO DI U POWER

Adesso: Diletta Leotta è stata ospite del Festival di Sanremo la prima serata, ma nel programma dettagliato della campagna media […] era già annunciata, proprio per il 7 febbraio, giorno di John Travolta, letteralmente, una “Comparsa Speciale […] in occasione del Festival di Sanremo”.

[…] Cosa non ci torna? I vertici Rai e Amadeus, durante la conferenza stampa di oggi, hanno detto che John Travolta si trovava a Montecarlo e che è stato proprio Travolta a telefonare ad Amadeus per chiedergli se fosse possibile, proprio quasi come un favore personale, essere ospite di Sanremo.

la gag di john travolta a sanremo con amadeus e fiorello 7

Era possibile, ha deciso Amadeus, che se gli telefona John Travolta, pregandolo di essere ospite a Sanremo, gli sembra una faccenda del tutto normale. Oddio, tutto può essere. I vertici Rai, sempre in conferenza stampa, a proposito del marchio delle U-Power […], hanno detto che l’assistente che ha accompagnato Travolta sul palco “forse per soggezione” non se l’è sentita di “pecettare” la marca delle scarpe. “E poi, Travolta, è arrivato proprio all’ultimo momento”. Poveri assistenti.

[…] Ma la notizia che una “Special Star”, testimonial di U-Power, sarebbe stata presente al festival di Sanremo il giorno 7 febbraio, per promuovere il brand, oltre all’altra testimonial, ossia Diletta Leotta, era da tempo sul sito della U-Power.

diletta leotta

Notizia ripetuta due volte: la prima volta all’inizio della pagina: “Nuova campagna media Italia con protagonista Diletta Leotta + Special Star”, e nel programma dettagliato dove si elencano i mezzi di comunicazioni attraverso i quali sarebbe stato promosso il brand dove si scrive, come detto “Comparsa Speciale, il giorno 7 febbraio 2024, al festival di Sanremo”.

Possibile che Amadeus, i vertici Rai, il povero assistente, non ne sapessero niente? Le cose sono due: o questi della U-Power sono dei fot*uti geni del marketing […] oppure... Oppure non saprei. Sono domande che dovrebbero farsi ai vertici Rai e ad Amadeus. E io, il numero di Amadeus non ce l’ho, al contrario di John Travolta, che lo chiama per scongiurarlo di farlo partecipare a Sanremo con un semplice rimborso spese.

